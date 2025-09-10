　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國台辦此前表示，除非民進黨當局以「台灣省」名義提出請求，否則不會配合台灣方面關於提供陸配「註銷戶籍」證明的要求；陸委會回應，大陸刻意讓在台陸配「活得不安心」。雙方今（10）日再次就該議題進行交鋒。

國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，民進黨當局逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的陸配補繳「喪失戶籍證明」，對當選島內（指台灣）有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進行政治打壓，剝奪其正當權利。他稱，「這一樁樁惡行，目的都是在炮製所謂『國籍』問題，操弄『兩國論』」。

陳斌華還嗆，「究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心，不言自明。民進黨當局濫權妄為，不擇手段打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是在台陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首」。

對此，陸委會今日下午以書面回應，兩岸單一身分，只能保有一方戶籍，這是雙方法令規範，中共各有關部門長年來也都照規定執行；以本次專案為例，陸方已協助提供超過7400餘份除籍證明給選擇在台灣定居的陸配們；國台辦所謂炮製「國籍」問題，操弄「兩國論」，恐怕有刻意誤導認知之嫌。

陸委會接著說，「我們建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的陸配朋友著想，協同各地公安部門依法行政，共同協助讓她們都能在台灣安居樂業」。

另一方面，近日傳出台灣多所大學接到教育部公文，要求師生不得參加吉林大學「北國風情冬令營」活動，以免遭懲處。陳斌華批評，兩岸高校間類似交流活動已行之有年，民進黨當局對此橫加阻撓，給正常的兩岸教育交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陸委會下午也就此做出回應，表示目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，只要能秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，並能促進兩岸健康有序良性互動，政府都正面看待。

但陸委會強調，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰工作重點對象，投入大量資源舉辦各項交流活動，以全額免費、補助機票等不合一般交流常態之安排，加強吸引台生赴陸交流，置入前往文化景點、交流基地、紅色供應鏈參訪之政治行程，藉機營造兩岸血脈相連、同根同源之氣氛，企圖促使更多台灣青年融入中國大陸。

陸委會表示，政府持續提醒我學校師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會最後說，教育部接獲民眾陳情，並依職權再次發函提醒學校師生及人員，參與兩岸交流活動應符合兩岸條例等相關法規，並請學校加強內控機制，使交流秉持對等尊嚴及健康有序原則進行，陸委會予以支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光
失智症14項可控風險因子　40歲是預防黃金期
林義雄過世　王淨不捨發聲
不二坊公告連休19天　門市暫停販售
爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認：有發警報但居民聽不到
情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威　對決韓職選秀首輪候補

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

不打廣告默默賣！Kiehl's金盞花神水、LANEIGE晚安凍膜升級更好用

JKF李尾巴大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光卻意外圈粉

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

前女團成員單飛開唱「昔日隊友都來了」　淚崩：有人買票就會繼續唱

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

大陸熱門新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

46歲陸百萬網紅突過世　丈夫嘆：天天發燒

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

陸委會開酸：中共連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

更多熱門

相關新聞

陸委會開酸：中共連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

陸委會開酸：中共連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

針對抗戰時期中共所扮演的角色，兩岸近期頻頻唇槍舌戰。陸委會今日揶揄大陸國台辦，「連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來……著實可笑」。

陸「九三閱兵」釋出訊號　國台辦回應

陸「九三閱兵」釋出訊號　國台辦回應

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中看煩了

共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中看煩了

關鍵字：

陸配戶籍問題陸委會國台辦

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面