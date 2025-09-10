戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國台辦此前表示，除非民進黨當局以「台灣省」名義提出請求，否則不會配合台灣方面關於提供陸配「註銷戶籍」證明的要求；陸委會回應，大陸刻意讓在台陸配「活得不安心」。雙方今（10）日再次就該議題進行交鋒。

國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，民進黨當局逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的陸配補繳「喪失戶籍證明」，對當選島內（指台灣）有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進行政治打壓，剝奪其正當權利。他稱，「這一樁樁惡行，目的都是在炮製所謂『國籍』問題，操弄『兩國論』」。

陳斌華還嗆，「究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心，不言自明。民進黨當局濫權妄為，不擇手段打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是在台陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首」。

對此，陸委會今日下午以書面回應，兩岸單一身分，只能保有一方戶籍，這是雙方法令規範，中共各有關部門長年來也都照規定執行；以本次專案為例，陸方已協助提供超過7400餘份除籍證明給選擇在台灣定居的陸配們；國台辦所謂炮製「國籍」問題，操弄「兩國論」，恐怕有刻意誤導認知之嫌。

陸委會接著說，「我們建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的陸配朋友著想，協同各地公安部門依法行政，共同協助讓她們都能在台灣安居樂業」。

另一方面，近日傳出台灣多所大學接到教育部公文，要求師生不得參加吉林大學「北國風情冬令營」活動，以免遭懲處。陳斌華批評，兩岸高校間類似交流活動已行之有年，民進黨當局對此橫加阻撓，給正常的兩岸教育交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陸委會下午也就此做出回應，表示目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，只要能秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，並能促進兩岸健康有序良性互動，政府都正面看待。

但陸委會強調，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰工作重點對象，投入大量資源舉辦各項交流活動，以全額免費、補助機票等不合一般交流常態之安排，加強吸引台生赴陸交流，置入前往文化景點、交流基地、紅色供應鏈參訪之政治行程，藉機營造兩岸血脈相連、同根同源之氣氛，企圖促使更多台灣青年融入中國大陸。

陸委會表示，政府持續提醒我學校師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會最後說，教育部接獲民眾陳情，並依職權再次發函提醒學校師生及人員，參與兩岸交流活動應符合兩岸條例等相關法規，並請學校加強內控機制，使交流秉持對等尊嚴及健康有序原則進行，陸委會予以支持。