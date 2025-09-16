《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸官媒《環球時報》連續兩天針對「美國在台協會（AIT）」拋出「台灣地位未定論」之說法刊文批評，直指其論述是顛倒黑白、混淆視聽，還特別點名外交部長林佳龍「甘當馬前卒」賣台求榮，文中還強調，台灣回歸中國是二戰勝利成果與戰後國際秩序的重要組成部分。

《環球時報》引述中國外交部發言人說法指出，美方有關言論違背國際法準則，中方表達強烈不滿並堅決反對。文章進一步點名，賴清德政府與AIT「沆瀣一氣」，批評林佳龍在AIT發表相關言論後隨即「表示感謝」，此舉是「台獨勢力」與外部力量勾連的罪證。

文章援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《日本投降書》等歷史文件，指其構成台灣回歸中國的完整國際法證據鏈，並稱當時包括美國在內的國際社會均承認中國對台灣行使主權。該文批評林佳龍刻意炒作「舊金山和約」，卻對上述文件「視而不見」，其言行自相矛盾。

此外，該文章還認為，AIT拋出「台灣地位未定」論調，是為促使台灣購買更多美國軍火，林佳龍明知卻仍「感恩戴德」，形同為美方索取「保護費」，林佳龍的言論將台灣推向台海衝突前線，加劇區域緊張局勢。

文章最後強調，無論「台獨」勢力如何操作，都改變不了「台灣是中國不可分割一部分」的立場，任何逆潮流而動的分裂行徑都將失敗，並揚言相關人物「必將受到歷史審判」。