橋頭檢察長勘驗美濃大峽谷！在地種田阿嬤攔路申冤：報警都沒用

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署檢察長張春暉今（16）天上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，勘驗成功段、新吉洋段兩處大峽谷，目睹國土遭破壞，張春暉嚴厲譴責不法行為，並強調檢、警會嚴辦到底，而在會勘離開時，還遇到美濃居民「攔轎申冤」，抱怨近2年多附近砂石車變得很多，害居民摔車受傷，有時報警都沒有用。

▲橋檢檢察長張春暉（中）率隊前往美濃大峽谷勘驗，還遇到民眾陳情。（圖／民眾提供）

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件， 14日拘提市議員前助理石麗君和巫姓丈夫、王姓承租人，檢察官訊問後，諭知石麗君和丈夫共180萬元交保，王姓承租人則被聲押獲准。

橋檢檢察長張春暉今日上午帶著檢察官、旗山分局等單位前往美濃成功段、新吉洋段兩處大峽谷實地勘驗，對於大峽谷的慘狀，張春暉嚴厲譴責不法行為，並強調檢、警會嚴辦到底。

而橋檢一行人準備離開時，住在美濃大峽谷旁種田的鍾姓阿婆上前向張春暉抱怨，「已經報警好多次了都沒有用」，砂石業者都是趁天還未亮，就將砂石車開來此處盜採偷埋，回填的還是有刺鼻味的不明廢土「味道不是臭而已，而是會嗆人」，已經造成周邊嚴重農損。

另一位居民也抱怨，大峽谷附近因砂石車壓毀柏油造成路面扭曲起伏，還造成民眾騎車路過摔傷，向警察報案都沒用，對此，張春暉則向民眾保證「我們會認真去辦」。