檢調勘驗美濃大峽谷！阿嬤申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話

▲檢調勘驗美濃大峽谷，在地種田阿嬤攔路申冤。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導



橋頭地檢署檢察長張春暉今（16）天上午率隊前往「美濃大峽谷」會勘，勘驗成功段、新吉洋段兩處大峽谷，目睹國土遭破壞，張春暉嚴厲譴責不法行為，並強調檢、警會嚴辦到底，而在會勘離開時，還遇到美濃居民「攔轎申冤」，在場旗山分局長王永吉急斷話，說案件已經在偵辦了，這些人、這個集團都會抓起來。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件， 14日拘提市議員前助理石麗君和巫姓丈夫、王姓承租人，檢察官訊問後，諭知石麗君和丈夫共180萬元交保，王姓承租人則被聲押獲准。

種田的鍾姓阿婆說，種了兩年，都沒有收到一毛錢，小弟每天十幾個在那邊顧著。旗山分局長王永吉急斷話，說因為現在這個案件已經在偵辦了，這些人、這個集團都會抓起來。

阿婆說抓起來會辦嗎，「你們抓是抓這裡，大隻的沒抓到」，現在砂石車壓毀柏油造成路面扭曲起伏，騎車路過摔傷，最近被發現以後才沒有動作，已經有兩年多了，開挖就一年多，屯不到半年，每天都看到小弟在這邊顧，那些小弟就是顧路的，老闆是誰也不能說，「從這邊上去，直走」，就是砂石廠這個沒有合法。

民眾說，在美濃區跟里港鄉，好幾家吃砂石，所以這要檢調去查，「我們沒有內線消息，我也不敢確定哪一家，但是我們都看得到他的石頭堆會長高，很奇怪，現在河川砂石也沒有開放採取」，會長高的都是有這些不明物，已經兩年多了，現在是汛期還沒有開放，那怎麼石頭會越堆越多，從哪邊來就知道。

阿婆表示，這邊的地不會給他們挖，都是賣給他們，他們砂石廠才有錢，價錢又高一分地330，賣給砂石廠去挖，我們這些小農民哪敢弄這個呢，我們只種一點田哪敢挖石頭，就是砂石廠會給你買，你要賣的話就賣，不賣的話就不會賣。