　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

▲捲入「台北天空塔」掏空背信案的碩河開發董事馬廷海，驚傳在香港被債權人聲請破產。（翻攝The Sky Taipei臉書）

▲興建中的台北天空塔(左)與台北101隔路相望，被視為下一個地標建築。（資料照／翻攝The Sky Taipei臉書）

記者劉昌松／台北報導

即將成為台北新地標的「台北天空塔」大樓，傳出承作商碩河公司董事邱冠勳、馬廷海擅自發行母公司的特別股，卻有約1億900萬美金股款(約新台幣32.8億元)遭挪用的巨額背信案，台北地檢署調查後，認為邱冠勳犯罪嫌疑不足，16日公告處分不起訴，同案被告、香港富商馬廷海遭發布通緝，待到案後另行調查。

馬廷海是香港東方日報創辦人之子，10年前向香港金主陳慧芳借款，透過約10個境外公司吸引外國投資後，以垂直投資方式成立Green Heaven等公司，再以Green Heaven與大陸建設公司合組碩河開發公司，馬廷海擔任碩河董事，在2015年間以151億餘元買下台北市信義區A7土地，承作台北天空塔(The Sky Taipei)商辦大樓。

碩河公司2017年取得銀行授信205億元，卻在2020年出現資金短缺的問題，當時碩河董事長詹偉立找曾任元大副總的國中同學邱冠勳加入，由邱冠勳設計發行Lion Best公司債，募得款項用來認購Green Heaven的第1次特別股，合計股款1.5億美元可挹注碩河公司持續開發台北天空塔。

因為Lion Best認購特別股取得的擔保品，包括碩河公司的股份，等於若出現違約狀況，就可直接享有台北天空塔的商業利益，馬廷海疑似為了償還陳慧芳債務，在2021年間擅自代表Green Heaven發行第2次的特別股，總額同樣1.5億美元，其中卻有1億900萬美元(約新台幣32.8億元)疑遭挪做私用，未實際用於台北天空塔開發。

檢察官黃冠中調查，Green Heaven發行第2次特別股時，正值新冠疫情肆虐，考量商業風險等因，發行條件與第1次有差異，未明顯違反市場機制，且顧問律師盡職調查後，也認為第2次特別股認購協議合法合規，根據搜索查扣的事證，無法證明邱冠勳有背信不法情事。

邱冠勳獲得不起訴的同時，馬廷海因從2019年6月15日出境後，沒有來台紀錄，顯然有逃亡事實，檢察官已發布通緝，將等馬廷海到案後再釐清他所涉及的背信罪嫌。

針對外傳馬廷海用來吸引外資的其中1間Luxe Opus公司疑有中資，可能違反《兩岸人民關係條例》部分，檢察官也同步了解，發現Luxe Opus因債權官司，已經被英屬維京群島商業(BVI)法院選派專人接管，現階段沒有中資未經許可在台從事業務活動的問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲電子腳環沒電！電話突響起　他急接：審判長正在盯我
高雄市長最新民調！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了
檢調勘驗美濃大峽谷！嬤攔路申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話
台中20多歲女苦求「對不起」！仍被砍10多刀慘死　倒地還被踹
快訊／腸病毒增1死！　出生7天爆敗血症隔日亡
台女網紅拒陪睡遭韓男暴打！　外交部回應
小鬼逝世5年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

快訊／苗栗後龍鐵皮屋大火黑煙數公里外可見　大批農機具陷火海

嘉明湖國家步道女登山客腳扭傷　台東消防馳援

檢調勘驗美濃大峽谷！阿嬤申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

橋頭檢察長勘驗美濃大峽谷！在地種田阿嬤攔路申冤：報警都沒用

快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

快訊／苗栗後龍鐵皮屋大火黑煙數公里外可見　大批農機具陷火海

嘉明湖國家步道女登山客腳扭傷　台東消防馳援

檢調勘驗美濃大峽谷！阿嬤申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

橋頭檢察長勘驗美濃大峽谷！在地種田阿嬤攔路申冤：報警都沒用

快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

火星生技第四季力拼轉盈　總座：明年致力拓展海外版圖

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

面試3家全上！他提離職「主管急喊加薪」　全場開勸：不值得

快訊／新北五股熱飆39.2度　10縣市「高溫警示」

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？　網炸鍋：又要搶錢！

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

遭地獄火飛彈擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這是什麼鬼東西

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

社會熱門新聞

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

審理京華城、政治獻金等案的台北地院合議庭，上周五（5日）第3度准許柯文哲、應曉薇交保，今（12日）又被高院撤銷發回更裁，重點仍為尚有證人未到案，何以不必防止勾串滅證，高院並以北院先前的延押裁定，質疑北院准許交保「實難謂無前後矛盾」，北院合議庭卻訂下周一（15日）上午才重新開庭調查，留下2天假日空檔，頗值觀察。

10條通男被抓　自曝預知夢

10條通男被抓　自曝預知夢

遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」

遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」

鍾文智逃亡路線曝　老同學涉藏匿人犯被訴

鍾文智逃亡路線曝　老同學涉藏匿人犯被訴

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

關鍵字：

天空塔碩河背信掏空馬廷海邱冠勳通緝

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面