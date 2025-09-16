快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

▲興建中的台北天空塔(左)與台北101隔路相望，被視為下一個地標建築。（資料照／翻攝The Sky Taipei臉書）

記者劉昌松／台北報導

即將成為台北新地標的「台北天空塔」大樓，傳出承作商碩河公司董事邱冠勳、馬廷海擅自發行母公司的特別股，卻有約1億900萬美金股款(約新台幣32.8億元)遭挪用的巨額背信案，台北地檢署調查後，認為邱冠勳犯罪嫌疑不足，16日公告處分不起訴，同案被告、香港富商馬廷海遭發布通緝，待到案後另行調查。

馬廷海是香港東方日報創辦人之子，10年前向香港金主陳慧芳借款，透過約10個境外公司吸引外國投資後，以垂直投資方式成立Green Heaven等公司，再以Green Heaven與大陸建設公司合組碩河開發公司，馬廷海擔任碩河董事，在2015年間以151億餘元買下台北市信義區A7土地，承作台北天空塔(The Sky Taipei)商辦大樓。

碩河公司2017年取得銀行授信205億元，卻在2020年出現資金短缺的問題，當時碩河董事長詹偉立找曾任元大副總的國中同學邱冠勳加入，由邱冠勳設計發行Lion Best公司債，募得款項用來認購Green Heaven的第1次特別股，合計股款1.5億美元可挹注碩河公司持續開發台北天空塔。

因為Lion Best認購特別股取得的擔保品，包括碩河公司的股份，等於若出現違約狀況，就可直接享有台北天空塔的商業利益，馬廷海疑似為了償還陳慧芳債務，在2021年間擅自代表Green Heaven發行第2次的特別股，總額同樣1.5億美元，其中卻有1億900萬美元(約新台幣32.8億元)疑遭挪做私用，未實際用於台北天空塔開發。

檢察官黃冠中調查，Green Heaven發行第2次特別股時，正值新冠疫情肆虐，考量商業風險等因，發行條件與第1次有差異，未明顯違反市場機制，且顧問律師盡職調查後，也認為第2次特別股認購協議合法合規，根據搜索查扣的事證，無法證明邱冠勳有背信不法情事。

邱冠勳獲得不起訴的同時，馬廷海因從2019年6月15日出境後，沒有來台紀錄，顯然有逃亡事實，檢察官已發布通緝，將等馬廷海到案後再釐清他所涉及的背信罪嫌。

針對外傳馬廷海用來吸引外資的其中1間Luxe Opus公司疑有中資，可能違反《兩岸人民關係條例》部分，檢察官也同步了解，發現Luxe Opus因債權官司，已經被英屬維京群島商業(BVI)法院選派專人接管，現階段沒有中資未經許可在台從事業務活動的問題。