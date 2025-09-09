鮑魚大亨鍾文智逃亡路線曝光　國中同學藏匿人犯遭起訴求刑

▲鍾文智從台北市信義區開始，換搭3輛車逃至宜蘭頭城後失去行蹤 。（圖／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智因炒股遭判刑後棄保潛逃，檢警追查發現鍾文智的國中同學鄭畯中等人，早就開始規劃路線，在案件判刑定讞當天，分三段車程協助鍾文智從台北市信義區逃向宜蘭地區後，搭船前往大陸地區。台北地檢署9日依藏匿人犯等罪嫌，起訴鄭畯中等3人，並持續偵辦鍾妹鍾文宜、姪女等人涉案部分。

鍾文智因炒作多檔TDR憑證獲利4億元，被高院認定成立多項罪名，共判刑30年5月後，委由律師提起上訴，2024年10月14日，高院合議庭以「略式裁定」鍾文智不用再接受科技監控後，鍾文智在17日確定重獲行動自由，立刻由同樣來自屏東的老同學鄭畯中開車，模擬逃亡路線。

▲鍾文智正由台北地檢署發布通緝中。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

等到2025年3月12日上午，最高法院公告駁回上訴，鍾文智確定要入監服刑，當天下午鍾文智就從信義區101大樓附近，搭上計程車趕到新北市石碇區靜安路，換搭鄭畯中提前駛來等候的轎車，同車的還有另名同鄉馮建英，3人為躲避查緝，半路停車改掛偽造車牌。

3月12日下午3點43分左右，鍾文智等3人在新北市平溪區台2丙線一起換搭游致暐駕駛的銀色TOYOTA，往宜蘭縣頭城鎮方向前進，但監視器在頭城交流道下匝道處出現斷點，之後鍾文智疑在13日就搭船逃往大陸地區。

▲鍾文智國中同學鄭畯中(左)涉嫌藏匿人犯，被檢察官起訴求刑1年8月。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官許祥珍指揮警調閱沿路監視器，確認協助鍾文智逃亡的被告身分，同時發現游致暐事後為了滅證，把登記在公司名下的銀色TOYOTA開回基隆，以19萬8千元賣掉，檢察官將鄭、馮、游3人依最重可判2年徒刑的藏匿人犯罪起訴，其中鄭、游否認犯行，因惡性重大被求處1年8月的重刑。

至於當初裁定停止對鍾文智科技監控的高院法官邱忠義、陳勇松，遭民眾告發涉嫌《刑法》圖利、枉法裁判等刑責，日前仍由檢察官另案偵辦中。