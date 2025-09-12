第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

▲柯文哲於9月8日才交保獲釋、結束363天羈押，今（12日）又被高院撤銷交保裁定將由北院更裁。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

審理京華城、政治獻金等案的台北地院合議庭，上周五（5日）第3度准許柯文哲、應曉薇交保，今（12日）又被高院撤銷發回更裁，重點仍為尚有證人未到案，何以不必防止勾串滅證，高院並以北院先前的延押裁定，質疑北院准許交保「實難謂無前後矛盾」，北院合議庭卻訂下周一（15日）上午才重新開庭調查，留下2天假日空檔，頗值觀察。

京華城案與政治獻金案去年（2024年）12月26日起訴移審後，北院承審合議庭2度裁定柯文哲與應曉薇交保，2次都被高院採納檢方抗告主張、發回北院更裁，第1次是在同月29日上午9點多公布，北院當天下午3點重新開庭，當晚11點多仍准交保但保證金加倍。

高院於今年（2025年）1月1日晚間8點多，公布第2次撤銷北院交保裁定、發回更裁，北院通知柯文哲、應曉薇隔天（2日）上午11點向北院法警室報到、恢復羈押禁見身分，當晚6點重新開庭、當晚接近11點多改裁定羈押禁見，柯、應被起訴後僅短暫交保6天。

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，9月5日獲准交保3000萬元。（圖／記者湯興漢攝）

北院合議庭這2次放人主因，是認為起訴後續押不符比例原則、檢方主張的「實質影響力」不代表必然會勾串滅證，甚至屢被外界提及、未到案已被通緝的「橘子」許芷瑜，合議庭也認為不構成繼續羈押柯文哲的理由。

但從這2次抗告案發回更裁過程，可見北院合議庭均迅速重新開庭回應高院發回理由，第2次重新開庭更選在周日晚間，最後改裁定羈押禁見理由之一，也是「尊重審級制度」。

不過今又被高院撤銷第3度准許柯文哲、應曉薇交保的裁定，且在下午3點30分就公布，柯在本周一（8日）才交保獲釋，僅5天就生變，不少人認為可能重回牢籠。但北院合議庭未如先前盡快開庭，而是訂在下周一（15日）上午10點開庭，面對高院指責調查有無勾串滅證之虞「理由欠備」的壓力，仍給柯、應2天假日的空檔，有點老神在在的感覺。

高院今發回更裁理由指出，北院合議庭交保裁定判斷有無勾串之虞的對象，為何僅限京華城案貪污情節、沒包括政治獻金案公益侵占、背信案情的證人，且北院今年7月21日裁定柯文哲、應曉薇第3度延押，理由包括尚有部分證人待出庭作證、不排除有勾串滅證之虞，為何延押僅1個月，就認為勾串滅證可能性已大幅降低，「實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當」。

▲柯文哲於9月8日才交保獲釋、結束363天羈押，今（12日）又被高院撤銷交保裁定將由北院更裁。（圖／記者黃哲民攝）

其次，高院質疑北院交保裁定，禁止柯文哲、應曉薇接觸「同案被告、證人」，但全案人數眾多、事證繁雜、範圍不明，「實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要」。

柯文哲的律師團昨（11日）在北院審理政治獻金案時，建請合議庭確認禁止接觸的對象，是否不含已完成詰問的證人，與高院發回更裁後半段理由相符，檢方主張應包含起訴清單所列全部證人、辯方律師團不該自行解讀，則跟高院發回更裁前半段理由吻合，微妙兼顧檢辯雙方訴求。

北院合議庭於審理期間，不只1次重申會依審理進度、隨時檢視被告有無續押必要，而7月21日延押裁定，雖列出8項共11位證人尚未作證，以及5名同案被告待轉為證人受詰問，但其中多人到昨天之前已完成作證，包括被視為重要證人的同案被告彭振聲等3人，合議庭認為案情陷入晦暗不明的風險大幅降低，因而第3度准許交保。

▲涉犯京華城案的認罪被告彭振聲，被視為重要證人，已於9月2日到台北地院完成作證。（圖／記者湯興漢攝）

此外，柯文哲於政治獻金案被控涉犯的公益侵占、背信等罪嫌，均非法定最輕5年以上本刑重罪、不構成「涉犯重罪」的羈押理由，且相關證人於偵查中已具結作證，僅剩證據取捨與評價，這可能是北院合議庭面對高院指責的壓力，仍有底氣不犧牲假日、勞師動眾開庭的緣故。

北院合議庭昨開庭已表明，若高院維持交保確定，會對禁止接觸的證人範圍，再做更正或補充，高院發回更裁雖撤銷交保裁定，反而可能讓北院合議庭重新界定禁止範圍的機會。值得注意的是，高院發回更裁註明「不得再抗告」，是指不得對高院的發回裁定再抗告，不代表不准交保，但北院重新開庭調查後所作裁定，仍可抗告，直到高院駁回或自為裁定為止。