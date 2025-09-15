瑞科扶輪社捐助48萬元及物資　台東三校感謝

▲瑞科扶輪社挹注台東三校教育資源，助偏鄉與特教生學習。（圖／記者楊晨東攝)

記者楊晨東／台東報導

為支持台東縣偏鄉原住民學童及身心障礙學生多元課程與教育資源，台北市瑞科扶輪社12日於台東縣鸞山國小舉行愛心公益捐贈儀式。此次捐贈涵蓋鸞山國小、寶桑國小及土坂國小三校，總計挹注48萬元經費及學生後背包等物資，展現企業回饋社會、關懷教育的精神。縣府教育處長蔡美瑤及三校校長均到場致謝。

活動現場，瑞科扶輪社社長王馨妤偕同20位社友親自出席，鸞山國小sazasa布農兒童合唱團以布農童謠迎賓，展現原住民文化特色。寶桑國小及土坂國小則透過影片介紹校園特色，讓與會嘉賓更深入了解偏鄉教育的努力與成果。

此次捐助經費將由各校依需求妥善運用。鸞山國小規劃投入暑期多元課程、校外見學及學習設備升級；寶桑國小則用於特教班學習環境改善、課後照顧及校外教學；土坂國小則將資源導入族語文化課程、課外多元活動及弱勢學生支持，期望全面提升學童學習機會與教育品質。

瑞科扶輪社社長王馨妤表示，身為台東子弟，希望透過資源挹注，讓孩子擁有更多元與優質的學習環境，進而改善學習成效。台東縣長饒慶鈴代表縣府及受贈學校表達誠摯感謝，並強調此舉對偏鄉教育具重大意義，將有助於學童在更完善的學習環境中成長。

此次捐贈特別感謝瑞科扶輪社CP王臻睿、社長王馨妤，以及促成善舉的上準工程有限公司總經理涂煌秋，不僅提供經費支持，更以實際行動展現對教育的關懷與承諾。