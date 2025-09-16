塞爆！台82線聯結車鋼樑未固定掉落　上班車流回堵近2小時

▲嘉義東西向快速道路鋼樑掉落，隨後請來吊車業者協助吊離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義系統交流道東向往鹿草交流道方向嘉義台82線東西向快速道路22K+303公里處 ，16日凌晨發生一滿載鋼樑的聯結車因車上載運的鋼樑因未有效固定，導致行駛過程中不慎掉落地面，導致車道受阻，遲至上午8時狀況都尚未排除，警方及公路局表示將開罰。

嘉義水上鄉台82東西向快速道路，16日發生一起鋼樑掉落的事件，從畫面中可以看到，一台聯結車開車開到一半，車上的鋼樑突然掉在外線車道，業者隨後請來吊車業者幫忙處理，一度使得上午上班車流回堵將近2小時，警方獲報後到場書進行交通疏流，也將對業者重罰。

警方表示，16日4時許接獲報案，在台82快速道路上有貨車載運的鋼樑掉落路面影響車輛通行，員警獲報立即到場疏導交通，現場未發生其他事故，後續已由業者協調吊車自行將鋼樑吊離。

水上分局表示，依據道路交通管理處罰條例，針對駕駛未將鋼樑固定導致脫落之情形，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定製單舉發，處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。水上工務段表示，後續也將依據公路法及快速公路散落物處理收費要點開罰。