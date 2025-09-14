台24線不是競速場！屏警首日聯合稽查抓21件違規

▲屏東警方會同監理站在台24線加強取駕駛締違規行為。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

24線三地門通往霧台路段，以蜿蜒險峻與壯麗景觀聞名，吸引大批車友與遊客駕駛前來。然而高速壓車、違規超車與非法改裝車輛頻現，事故風險日增。今年1至8月已發生81起事故，奪走1條寶貴生命。警方自9月13日展開聯合稽查，共查獲21件各式違規行為，呼籲駕駛人守法減速，安全才是真風景。

根據屏東縣政府警察局統計，今年（114年）1至8月，台24線三地門至霧台路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷。儘管事故件數與傷者人數相較去年同期略有下降，但死亡人數卻由零增為1人，突顯事故嚴重性仍不容忽視。警方分析，肇因多與超速行駛、壓車過彎、視距不足或改裝車輛操控不穩等高風險行為密切相關。

為強化事故預防作為，屏東縣政府警察局於9月13日啟動台24線聯合稽查專案，由交通隊會同里港分局、屏東監理站與環保局等單位，針對車輛違規狀況進行聯合檢測與取締。當日共查獲機車後視鏡不符規格2件、超速違規5件、跨越雙黃線違規超車5件、無照駕駛2件、駕照註銷1件、未依駕駛執照之持照條件規定駕車1件、車牌逾檢註銷1件、底盤、電系設備等屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛4件，藉此嚴厲打擊交通亂象，有效提升路段行車安全。

警察局強調，執法並非為懲罰駕駛人，而是希望透過具體作為與數據分析，落實「情境管理」與「有感執法」理念，讓執法真正發揮預警與保護效果。面對台24線彎多坡急、速限嚴謹的地形特性，沿線多處設有限速30公里之警示標誌，正是針對安全風險所設計，期盼駕駛人能多一分理解與尊重，減少違規、避免憾事。

針對非法改裝與噪音干擾等問題，警察局亦將持續與監理與環保單位合作，規劃假日及熱門時段加強部署與查核，兼顧居民生活安寧與遊客行車安全，在提高「見警率」的同時，也強調「執法溫度」與人性關懷的平衡。

警察局長甘炎民呼籲，「台24線是連接山林與部落的生命通道，不是競速表演的舞台。」他期盼所有用路人放慢腳步、遵守交通規則，不僅為了自己的安全，也為當地居民的安寧。他強調：「執法的目的，不是為了懲罰，而是為了讓更多人平安回家。只要每位駕駛多一分自律，就可減一分事故發生率。」