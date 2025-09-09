　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

記者劉昌松／台北報導

網紅超哥(黃伯超)因不滿經營餐廳被Toyz(劉偉健)以直播批評不好吃，公然毆打造成Toyz頭部受傷縫了10多針，法院一審判超哥徒刑6個月、得易科罰金，Toyz不滿刑度過輕，台北地院9日再開庭，超哥表示已提出50萬元的和解條件，但Toyz要求100萬而破局。合議庭訂10月28日上午宣判。

▲▼超哥（黃伯超）傷害案開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲超哥為涉嫌傷害Toyz到台北地院出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

超哥在庭後請律師林俊儀代為向媒體說明後，一度表示沒有其他想講的，但走著走著宥突然對Toyz喊話，「不要無限上綱，不然判我100年好不好？他販毒關3年(指Toyz涉大麻菸彈案判刑4年2月)，那打人…」律師趕緊上前拍拍超哥肩膀後一起離去。

Toyz在2024年1月20日晚間，到超哥經營的大安區超甲組海鮮餐廳開直播，甚至當場批評醋飯難吃，原本在外的超哥趕回店內，與Toyz聊了有關餐點口味問題，雙方多次口角，Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，跟到餐廳外冷不防開揍。

Toyz控告超哥和林姓男子造成他頭部撕裂傷，涉嫌殺人未遂，結果檢察官依傷害等罪起訴，法院一審將超哥、林男分別判刑6月、2月，都可易科罰金。Toyz認為刑度太輕，透過律師請檢察官就量刑部分提起上訴。

▲▼實況主Toyz（劉偉健）日前與超哥起衝突遭對方狠揍，頭部受傷縫了11多針。今（29）日Toyz出席公益記者會，當場秀出頭部傷口。（圖／記者李毓康攝）

▲現因毒品案服刑中的Toyz曾公開自己頭部縫針傷勢。（資料照／記者李毓康攝）

超哥9日開庭時，不爭執犯罪事實，委任律師說明曾嘗試和解，並從一開始提出賠償20萬元，調高到50萬元，但都不被Toyz接受，Toyz要求賠償工作損失100萬元的和解金超出行情甚高，律師認為Toyz因此事件獲得網路流量遽增，正因毒品案服刑中Toyz如有業配損失，可能另有原因。

Toyz的律師則表示，頭部是相當脆弱的，不論是徒手或哪種方式攻擊，都可能造成重大危害，超哥在事發後對外表示，以「超派鐵拳」教訓ToyZ，如果時光倒流也還會再做同樣的事，接著20個月沒有真心誠意道歉，罪大惡極，若可易科罰金，恐引起社會仿效。超哥在庭訊最後回應Toyz律師「講得相當可笑」。

超哥則在最後陳述時認為，Toyz當初是帶著惡意去餐廳做直播，坦承因一時氣憤動手有錯，後來查了類似案件以5萬到10萬和解，已經盡最大誠意表示歉意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

要求護理師給藥被拒　她「手指戳眼」1原因未獲緩刑

終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

涉洗錢遭通緝躲北車　台南男遭盤查露餡「怒甩飲料」遭壓制

獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關嗎

5歲兒剃帥氣「閃電髮」！慘被割破頭皮發炎掛急診...媽媽怒了

守望相助隊誤餐費被A光　高雄里長侵占22.9萬判1年8月

屏東縣民公園洋蔥滑梯摸8歲女童　變態狼涉性騷擾判刑3個月

快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

社會熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

男大生跳水受重傷　法院判同學連帶賠償143萬

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥撒冥紙吼：沒司法了嗎

更多熱門

相關新聞

高雄騎士禮讓救護車　慘遭後方2機連環撞

高雄騎士禮讓救護車　慘遭後方2機連環撞

昨日（8日）傍晚，高雄市前金區發生一起3輛機車連環追撞事故。一名騎士因禮讓救護車而減速，卻遭到後方兩輛機車因未保持安全距離而追撞，所幸3人並無大礙，警方對後方兩名騎士開罰600至1200元的罰鍰。

快訊／嘉義台82線垃圾車撞防撞車！22歲男駕駛送醫

快訊／嘉義台82線垃圾車撞防撞車！22歲男駕駛送醫

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　陳其邁不評論

周玉蔻預測柯文哲選高雄市長　陳其邁不評論

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

關鍵字：

超哥黃伯超Toyz劉偉健餐廳網紅直播主傷害影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面