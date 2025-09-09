快訊／超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

記者劉昌松／台北報導

網紅超哥(黃伯超)因不滿經營餐廳被Toyz(劉偉健)以直播批評不好吃，公然毆打造成Toyz頭部受傷縫了10多針，法院一審判超哥徒刑6個月、得易科罰金，Toyz不滿刑度過輕，台北地院9日再開庭，超哥表示已提出50萬元的和解條件，但Toyz要求100萬而破局。合議庭訂10月28日上午宣判。

▲超哥為涉嫌傷害Toyz到台北地院出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

超哥在庭後請律師林俊儀代為向媒體說明後，一度表示沒有其他想講的，但走著走著宥突然對Toyz喊話，「不要無限上綱，不然判我100年好不好？他販毒關3年(指Toyz涉大麻菸彈案判刑4年2月)，那打人…」律師趕緊上前拍拍超哥肩膀後一起離去。

Toyz在2024年1月20日晚間，到超哥經營的大安區超甲組海鮮餐廳開直播，甚至當場批評醋飯難吃，原本在外的超哥趕回店內，與Toyz聊了有關餐點口味問題，雙方多次口角，Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，跟到餐廳外冷不防開揍。

Toyz控告超哥和林姓男子造成他頭部撕裂傷，涉嫌殺人未遂，結果檢察官依傷害等罪起訴，法院一審將超哥、林男分別判刑6月、2月，都可易科罰金。Toyz認為刑度太輕，透過律師請檢察官就量刑部分提起上訴。

▲現因毒品案服刑中的Toyz曾公開自己頭部縫針傷勢。（資料照／記者李毓康攝）

超哥9日開庭時，不爭執犯罪事實，委任律師說明曾嘗試和解，並從一開始提出賠償20萬元，調高到50萬元，但都不被Toyz接受，Toyz要求賠償工作損失100萬元的和解金超出行情甚高，律師認為Toyz因此事件獲得網路流量遽增，正因毒品案服刑中Toyz如有業配損失，可能另有原因。

Toyz的律師則表示，頭部是相當脆弱的，不論是徒手或哪種方式攻擊，都可能造成重大危害，超哥在事發後對外表示，以「超派鐵拳」教訓ToyZ，如果時光倒流也還會再做同樣的事，接著20個月沒有真心誠意道歉，罪大惡極，若可易科罰金，恐引起社會仿效。超哥在庭訊最後回應Toyz律師「講得相當可笑」。

超哥則在最後陳述時認為，Toyz當初是帶著惡意去餐廳做直播，坦承因一時氣憤動手有錯，後來查了類似案件以5萬到10萬和解，已經盡最大誠意表示歉意。