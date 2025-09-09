46歲陸百萬網紅腦溢血過世　丈夫崩潰：還在幫女兒準備開學用品

▲「農村細妹」在抖音上擁有超過352萬名粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸江西一名百萬網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」近日因白血病引發腦溢血，經過搶救後，仍不治身亡，最終享年46歲，令粉絲們相當不捨。陳曉蘭的丈夫感嘆，妻子在確診急性白血病前，天天發燒，但放心不下田裡的狀況，才一直拖著沒去大醫院檢查。

據《津雲新聞》報導，陳曉蘭平時在社群帳號「農村細妹」分享務農日常，因溫馨樸實的影片風格，吸引超352萬名粉絲追蹤，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。

▲陳曉蘭時常分享務農日常。（圖／翻攝自微博）

陳曉蘭的丈夫表示，妻子一度狀況有好轉過，還向粉絲喊話會繼續拍出日常，在某段回診影片中，陳曉蘭還開心擺出POSE跟丈夫合拍影片，直至8月23日病情復發，當時陳曉蘭還在幫要開學的女兒，準備相關文具用品。

丈夫發布的訃文，引發網友集體悼念，粉絲稱她「善良勤勞、傳遞正能量」。畫家「小紫手繪」發布與丈夫的紀念畫像，不少網紅也相當震驚與不捨。

▲陳曉蘭積極接受治療。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，陳曉蘭的影片中，時常展現農耕勞動、家務料理，被粉絲稱為「農村女強人」，爆紅後，多次捐款支持鄉村建設。不過，為支付醫療費，丈夫賣房借款，原改善的生活，又陷入了困頓。治療期間她仍堅持拍影片傳遞希望，「等好了回去拍摘李子」。

▲陳曉蘭與丈夫。（圖／翻攝自微博）

相關消息令粉絲們感嘆，「生命短暫，笑容永存！細妹精神常在」、「世事無常，一路走好，家人節哀」、「唉看她的影片還以為病況好轉了，留下兩個女兒」、「前陣子才在看她的影片…太突然了」。