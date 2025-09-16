　
達美樂火山披薩縮水？他PO對比照「剩麵皮+醬」傻眼　兩派人吵翻

▲有網友認為，達美樂的火山披薩實體與廣告有所差異。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友認為，達美樂的火山披薩實體與廣告有所差異。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

披薩是十分熱門的美食之一，無論三五好友相聚，或是追劇、看球賽時，都很適合來份披薩享用。不過，近日有網友在社群平台分享，日前與朋友聚會時訂購了達美樂的火山披薩，結果打開後大失所望，直呼「料也太少了吧」。貼文一出，引發熱議。

這名網友在Dcard發文表示，雖然了解火山披薩中間會放起司醬，能放料的面積自然縮小，但實際上一片披薩幾乎只有麵皮加起司醬，幾乎看不到其他配料，他當時點了BBQ雞肉口味，吃下去更讓他感到「QQ」，另一個一般口味的披薩料看起來正常一點，但整體吃完後仍感到空虛，後來又加點鹹酥雞才稍微「填飽肚子」。

原PO也提到，回去對照廣告照片，火山披薩的料看起來似乎都塞得滿滿，但實際送來的成品卻大相逕庭，「想嘗鮮體驗火山的請三思」。

▲有網友認為，達美樂的火山披薩實體與廣告有所差異。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引發網友熱烈討論，不少人表示，「不得不說，必X客的火山料比較多」、「你的BBQ烤雞跟我差好多」、「真的沒看到雞肉欸，笑死」，也有人認為火山披薩上下限差異大，「那個醬汁真的很隨意」、「蠻破爛的，我第一次吃嚇到」。

不過，也有網友認為，「雖然比較小，但我覺得達美樂整體還是不錯」、「看來火山披薩還是噱頭比較多」、「我自己覺得達美樂的調味比較清爽，一個人可以吃比較多片」、「可能是因為我從小到大家裡都是都訂達美樂的吧，還是覺得披薩就要吃他們家」。

小鬼逝世5周年！KID貼文藏洋蔥看哭網友

披薩達美樂火山披薩料量網友反應

