民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王「小華堡買1送1」只有3天　每顆下殺60元有找

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王本月國王日推小華堡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」8月限定國王日優惠來了，8月27日起連3天可享「小華堡買1送1」，換算下來每顆漢堡不到60元；另至9月8日前還有「雙堡套餐下殺6折」好康，3款漢堡任選2款搭配薯條、飲料等組合，最多現省155元。

漢堡王本月國王日祭出「小華堡（原味／辣味）買1送1」優惠，特價119元，每顆小華堡下殺60元有找，8月27日起至8月29日限時開跑，提醒機場店、科技廠店、兒童樂園店、內湖三總店不適用此優惠；小華堡是選用370度火烤純牛肉搭配多種蔬菜，每顆熱量只要299.5卡。

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲至9月8日前還有「雙堡套餐下殺6折」活動。

至9月8日前還有「雙堡套餐下殺6折」好康活動，可享「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元，上述優惠不適用於兒童樂園、機場、科技廠內門市。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂買1送2只到8月31日。

達美樂至8月31日前則祭出「買1送2」超殺優惠，可享經典或招牌系列披薩任選2個，再送大可樂1瓶，特價只要598元；披薩部分網羅超過15種口味選擇，包括在地食鮮總匯、道地美國、日式章魚燒、超級墨西哥、龍蝦舞沙拉等。

