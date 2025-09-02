漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

▲漢堡王祭出最新「99元吃到堡」活動。（示意圖／業者提供）
記者蕭筠／台北報導
速食品牌「漢堡王」即日起至9月14日限時推出「99元吃到堡」優惠，共有4款套餐組合，相較於原價最高打46折，比買1送1便宜。
漢堡王即日起祭出4款99元套餐組合加碼優惠券，「單人超省餐」包括「花生培根脆雞堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0612）」、「小華堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0613）」。
雙堡滿足餐則推「BBQ培根牛肉堡+經典脆雞堡（優惠券代碼：P0536）」、「BBQ培根牛肉堡+雙起士牛肉堡（優惠券代碼：P0611）」，平均單堡價格不到50元。
此項優惠各門市數量有限、售完為止，機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用。
▲達美樂祭出開學季優惠券。※點圖可放大
達美樂至9月28日前則祭出「開學季優惠」，17種優惠組合最高現省7390元，套餐優惠包括「外帶大披薩特價299元」，共有13種口味開放任選；還有「外帶／外送2個大披薩買大可樂特價598元」、「1公斤起司巨無霸披薩特價699元」、「外帶買火山大披薩送大可樂特價359元」等。
加購優惠則推「熔岩可可馬芬買1送1」、「現煮玉米濃湯2杯50元」、「香烤雞柳（每份5條）特價40元」、「1.25L七喜半價」等共8種好康。
