　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出最新「99元吃到堡」活動。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」即日起至9月14日限時推出「99元吃到堡」優惠，共有4款套餐組合，相較於原價最高打46折，比買1送1便宜。

漢堡王即日起祭出4款99元套餐組合加碼優惠券，「單人超省餐」包括「花生培根脆雞堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0612）」、「小華堡+4塊雞塊+中杯飲品（優惠券代碼：P0613）」。

雙堡滿足餐則推「BBQ培根牛肉堡+經典脆雞堡（優惠券代碼：P0536）」、「BBQ培根牛肉堡+雙起士牛肉堡（優惠券代碼：P0611）」，平均單堡價格不到50元。

此項優惠各門市數量有限、售完為止，機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用。

▲▼達美樂開學季優惠券。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出開學季優惠券。※點圖可放大

達美樂至9月28日前則祭出「開學季優惠」，17種優惠組合最高現省7390元，套餐優惠包括「外帶大披薩特價299元」，共有13種口味開放任選；還有「外帶／外送2個大披薩買大可樂特價598元」、「1公斤起司巨無霸披薩特價699元」、「外帶買火山大披薩送大可樂特價359元」等。

加購優惠則推「熔岩可可馬芬買1送1」、「現煮玉米濃湯2杯50元」、「香烤雞柳（每份5條）特價40元」、「1.25L七喜半價」等共8種好康。

【你可能也想看】

►摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

全聯門市冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者急通報動保處協助

樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

陳柏霖多重身分解鎖！直擊片場快問快答　完美呼應「超展開」

醫生認證、網友千則好評推薦！台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

7-11連續3天咖啡「買7送7」　全家限今天咖啡「買3送3」

國3大貨車前輪爆胎失控！BMW休旅衰遭撞...駕駛送醫

錯過威力彩2億頭獎！全台「悲情幸運兒」有2人　差1碼剩15萬

跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

全聯冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者通報處理

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

4大速食店周末限定優惠包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

寵物客製婚戒正夯！

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

超商開學省錢攻略！鮮食優惠、文具第2件6折

速食店開學季優惠券懶人包

更多熱門

相關新聞

麻古茶坊4款飲品漲5元

麻古茶坊4款飲品漲5元

人氣手搖飲「麻古茶坊」喊漲，即日起「4款指定飲品貴5元」，漲價地區為北部、東部、離島，其餘品項價格維持不變。

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大

健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大

4大手搖飲組合優惠齊發

4大手搖飲組合優惠齊發

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王達美樂

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面