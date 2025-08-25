必勝客跨界聯名《排球少年!!》　有專屬比薩盒、限量角色透卡

▲必勝客跨界聯名《排球少年!!》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客宣布找來超人氣熱血動畫《排球少年!!》展開聯名合作，不僅推出獨家主題比薩盒，更打造限量發行的精美聯名角色透卡，集結日向翔陽、影山飛雄等多位人氣角色，還有2款隱藏版，明（26日）起正式開賣。

▲大比薩、個人比薩獨享餐或一公尺派對盒的比薩外盒通通換上聯名包裝。

必勝客跨界聯名《排球少年!!》，把比薩外盒同步換上聯名專屬設計，包括大比薩、個人比薩獨享餐或一公尺派對盒，正面都能看到以紅黑撞色勾勒的日向翔陽、孤爪研磨等人氣角色，側面、背面則能感受到烏野、音駒對決的熱血氛圍。

▲聯名角色透卡一共有10款。

同步推出《排球少年!!》精美聯名角色透卡，日向翔陽、影山飛雄等多位人氣角色都有，一共有10款透卡含2款隱藏版，8月26日起至9月22日凡單點炙燒明太子嫩雞大比薩，即可隨餐獲得角色透卡1張；購買個人比薩獨享餐任一口味加價49元也可隨機獲得1款；購買一公尺派對盒加價399元則可直接帶回10款透卡，完整集齊所有角色。

▲達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。

另外，七夕情人節將至，達美樂找來哈根達斯聯手推出全新「可可冰山披薩」，在經典熔岩可可火山上放上Häagen-Dazs香草冰淇淋，入口火熱的可可火山搭配冰涼香草冰淇淋，全門市限量上市。

歡慶新品上市，至8月31日前可可冰山披薩可享半價479元優惠；同步推出「買1送1」好康，凡購買可可冰山披薩就送和牛堡排火山披薩，特價899元，優惠適用於外帶、外送。