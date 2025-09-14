台南男持榔頭拒捕！咬傷派出所長手臂　遭警網壓制就逮

▲台南市警一分局德高所長林海平在圍捕過程中右手臂被嫌犯咬傷，及身上挫傷，所幸送醫治療後無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區14日中午驚傳攻擊員警案件，40歲楊姓男子與民眾發生行車糾紛後逃逸，一分局德高派出所林姓所長循線追查，於長榮路二段巷弄內圍捕時，竟遭楊男涉嫌持榔頭抵抗，過程中還咬傷所長林海平的右手臂，所幸支援警力即時到場，在民眾協助下成功將楊嫌壓制逮捕，全案由警方調查偵辦中。

市警一分局副分局長顏嘉良指出，14日上午11時許，有民眾報案稱行經大同路二段時與一名不明機車騎士發生糾紛，對方逕行離去。一分局立即展開查緝，下午1時許德高所長林海平在生產路、長東路口發現該名可疑男子，尾隨至長榮路二段巷弄內伺機圍捕時，沒想到40歲楊姓男子突然掏出榔頭抗拒，並咬傷所長右手臂、左手擦挫傷，所幸經消防局救護車送醫治療後並無大礙。楊男則被支援警力即時到場，在民眾協助下成功將楊嫌壓制逮捕，全案由警方調查偵辦中。

▲台南市警察局長林國清前往德高派出所慰問林所長，感謝同仁盡忠職守並提醒注意執勤安全。

台南市警察局長林國清獲報後，隨即前往德高派出所慰問受傷所長，感謝員警同仁盡忠職守，並提醒所有執勤員警，遇突發狀況應優先注意自身安全，同時呼籲民眾切勿以暴力方式與警方對抗，否則將面臨嚴厲法律制裁。