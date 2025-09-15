　
大陸 大陸焦點 特派現場

自封玉皇大帝！　陸淫魔邪教教主「姦淫10女」還稱可消除負能量

▲尚男姦淫10名女教徒。（圖／翻攝自微博）

▲尚男姦淫10名女教徒。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南商丘警方近日破獲一起邪教「天道鴻元」淫亂的案件。「天道鴻元」的教主尚姓男子向多名女教徒謊稱，只要跟他一起修行（發生性關係），不但可以「祛病趕鬼」，還能消除負能量。警方指出，目前已知的受害婦女已有10人。

據《新聞晨報》報導，尚男於2021年建立非法邪教組織「天道鴻元」，自稱「崑崙童子、玉皇大帝」，散播「三期末劫」的末世論謠言，稱只有跟他修行才能「消災免難」，還對教徒進行精神控制。

▲尚男自稱玉皇大帝。（圖／翻攝自微博）

▲尚男自稱玉皇大帝。（圖／翻攝自微博）

警方指出，「天道鴻元」在網路平台上，建立了600多個帳號，共計吸粉20多萬，線上線下結合，裹挾成員3000多人，斂財超過500萬元（人民幣，下同）。

受害者周琳表示，尚男不斷向她灌輸，如果不將大部分心思和精力，投入天道教，她的工作、生活都將面臨全方位下滑，這種持續的心理恐嚇，使周琳長期處於恐懼與不安之中，甚至稱只要對著他的頭像拜一拜，就可以治病驅邪。

「天道鴻元」中，女性成員占了九成以上。尚男以消除身上的「負能量」、「負磁場」為由，姦淫多名女性，同時將部分女教徒發展為自己的「情人」。

▲▼受害女子。（圖／翻攝自微博）

▲▼受害女子。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸淫魔邪教教主自封玉皇大帝，還姦淫10女。（圖／翻攝自微博）

受害者陳雪指出，尚男說她身上有負磁場，如果不及時清理，運勢會越來越差，還會波及家人。他聲稱，可以透過與自己發生性關係的方式，幫她完成清理。陳雪極度恐懼，既害怕尚男又對他產生扭曲的依賴，只得任其擺佈，絲毫不敢反抗。

尚男背後有一塊胎記，在與多名女性受害者發生性關係時被發現。他竟謊稱自己是王母娘娘的兒子，這塊胎記是被王母娘娘打了一巴掌留下的印記。

檢方指出，該非法組織層級清晰、分工明確，姦淫婦女、詐騙錢財，其行為符合組織、利用會道門破壞法律實施罪、強姦罪、詐欺罪的構成要件。

根據統計，中國國家相關部門於1980年代至今，先後認定了25個邪教組織，包括「法輪功」、「全能神」、「呼喊派」、「常受教」、「能力主」、「門徒會」、「統一教」、「觀音法門」、「血水聖靈」、「全權教會」、「三班僕人派」、「靈仙真佛宗」、「中華大陸行政執事站」、「華藏宗門」、「銀河聯邦」、「日月氣功」、「圓頓法門」、「靈靈教」、「華南教會」、「被立王」、「世界以利亞福音宣教總會」、「新約教會」、「達米聖父會」、「主神教」、「世界以利亞福音教會」。

● ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

即／龔益霆首度現身！　偵訊結束移送北檢

即／龔益霆首度現身！　偵訊結束移送北檢

三立電視台前副總之子龔益霆被知名C姓女星控訴下藥性侵，今(15日)上午7時許台北市婦幼隊持台北地檢署、法院核發拘票及搜索票前往龔嫌父親住處、以及龔嫌住所搜索，當下依加重妨害性自主等罪嫌逮捕龔益霆，並帶至婦幼隊偵訊。下午4時許偵訊完畢後，龔男乘坐婦幼隊車輛現身，將送至北檢進行複訊。

檢警搜索拘提龔益霆高規格保密　未搜出可疑藥物

檢警搜索拘提龔益霆高規格保密　未搜出可疑藥物

三立前高層父住處也被搜索　龔益霆反應曝光

三立前高層父住處也被搜索　龔益霆反應曝光

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告

讀者迴響

熱門新聞

