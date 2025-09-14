介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

▲雙方事後達成和解，同意賠償被害人10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

基隆市一家樂器行的前員工阿棟（化名），因在兩年前接待一名男顧客介紹爵士鼓期間，涉嫌強行不讓對方離開，提出不當性要求遭拒後，竟播放色情影片，甚至伸手觸摸對方下體，涉嫌強制猥褻。近日法院依協商程序審理後，判處有期徒刑六個月，可易科罰金十八萬元，緩刑兩年，期間須接受保護管束，並於今年10月21日前賠償被害人十萬元。

案發時，阿棟在介紹樂器過程中，行為越界，先是詢問對方是否願意口交，在遭拒絕後播放色情影片，進而強行觸摸被害人下體，警方調閱監視器畫面確認其行為，並發現他事後傳訊向對方道歉，稱「Sorry啦，感覺嚇到你了」、「眼睛閉起來呀 ，反正感覺都一樣」，作為犯行佐證。

案經警方送辦，檢方偵辦期間阿棟坦承犯行，並與被害人達成和解，同意賠償10萬元。基隆地院簡易庭法官顏偲凡裁定，基於被告自白、達成和解且無爭議，採協商程序作出判決，並強調此案除特定法律規定情況外不得上訴。



