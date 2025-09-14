　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

▲桃園市張姓男子去年2月間在友人住處，趁男子男伴不在場之際，違反其意願強壓床上，藉機親吻胸部還強制對其口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雙方事後達成和解，同意賠償被害人10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

基隆市一家樂器行的前員工阿棟（化名），因在兩年前接待一名男顧客介紹爵士鼓期間，涉嫌強行不讓對方離開，提出不當性要求遭拒後，竟播放色情影片，甚至伸手觸摸對方下體，涉嫌強制猥褻。近日法院依協商程序審理後，判處有期徒刑六個月，可易科罰金十八萬元，緩刑兩年，期間須接受保護管束，並於今年10月21日前賠償被害人十萬元。

案發時，阿棟在介紹樂器過程中，行為越界，先是詢問對方是否願意口交，在遭拒絕後播放色情影片，進而強行觸摸被害人下體，警方調閱監視器畫面確認其行為，並發現他事後傳訊向對方道歉，稱「Sorry啦，感覺嚇到你了」、「眼睛閉起來呀 ，反正感覺都一樣」，作為犯行佐證。

案經警方送辦，檢方偵辦期間阿棟坦承犯行，並與被害人達成和解，同意賠償10萬元。基隆地院簡易庭法官顏偲凡裁定，基於被告自白、達成和解且無爭議，採協商程序作出判決，並強調此案除特定法律規定情況外不得上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家
天天吃海魚「腎功能急速惡化」！醫曝原因
快訊／《鬼滅》甘露寺蜜璃離婚！
賴清德還原找李洋任部長內幕
幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

台南男持榔頭拒捕！咬傷派出所長手臂　遭警網壓制就逮

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

台南男持榔頭拒捕！咬傷派出所長手臂　遭警網壓制就逮

介紹樂器到一半...變「現場吹吹」　男員工傳訊：Sorry啦

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

放天燈淪危險火焰秀！2樓曬衣架狂燒畫面曝　鐵道旁住戶靠1招避災

搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

新竹2死車禍！雙載騎士掛假牌拒檢逃逸　鳳鼻尾隧道口撞護欄不治

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

連江艦執法遭中國海軍艦廣播驅離？　海巡署緊急聲明：剪接造假

新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

自家翻修！老公買電視扛「98吋巨無霸」火速安裝　人妻一看笑了

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工...家中還有6寶

「零負評女神」Kelly生完小孩消失一年　YT突發新片老粉超感動

徐國勇批黃國昌無病呻吟　民眾黨反擊：賴政府早已插上葉克膜

天天吃海魚「腎功能急速惡化」！尿檢毒物含量超標6倍　醫曝原因

永福星星幫泳訓成果大放異彩　大小星星兒扶輪盃全數奪前三

「隔壁小孩吵到我搬家！」台中男押金拿不回　怒告鄰居結果曝光

快訊／《鬼滅》甘露寺蜜璃離婚！短命婚5年畫句點　前夫也是大咖聲優

【幸福的孩子❤】姑姑扮皮卡丘接下課！給第一天上國小的萌弟驚喜

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

更多熱門

相關新聞

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

基隆往返台北市的客運2088B及2088C供不應求，國民黨立委林沛祥今（14日）表示，近期不管是議員或民眾，都紛紛向他陳情，希望能再增加班次，因此他今宣布好消息，經過與首都客運研議後，公司已同意順應民意，支持2088B及2088C共四個新增班次，並將於9月22日正式啟動上路，讓通勤品質提升，也讓基隆往返台北更加便利。

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

關鍵字：

樂器行口交基隆性侵

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

台灣最雷景點　外國人「點名1第」：待5分鐘就離開

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面