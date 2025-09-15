檢警搜索拘提龔益霆高規格保密！防媒體緊盯　未搜出可疑藥物

▲三立電視台前副總之子龔益霆遭C姓資深女星指控下藥性侵。（圖／翻攝龔益霆IG）

記者張君豪／台北報導

C姓女藝人從8月中旬起透過社群平台爆料，時任三立電視台工作人員、前三立電視台副總龔美富之子龔益霆涉嫌對她下藥性侵並疑似拍攝私密畫面，輿論延燒近一個月後，負責本案的北檢15日上午指揮台北市警局松山分局、婦幼隊派遣警力分赴龔美富及龔益霆住所搜索，並在文山區龔美富住家拘提龔益霆到案，龔男見警方上門並不意外，神情自然配合警方搜索。

據了解，北市警方專案小組今晨在北檢指揮下，約8時許抵達文山區龔美富住家，找到在父親家睡覺的龔益霆，幹員亮出北檢開立的涉嫌妨害性自主、妨害隱私兩項罪名的傳喚通知書、及北院法官核發搜索票後，乖乖開門配合警方入內搜索，警方查扣龔男的手機、筆電和隨身硬碟等電磁儲存紀錄。

據指出，龔男及父親在北市有住所、工作室，專案小組兵分二路到該址搜索，為求保全龔男性侵時拍攝的私密影像，但搜索行動全程並未發現任何疑似毒品、安眠藥、鎮定劑等藥物。

北檢婦幼專股檢察官這次以最高保密規格偵辦此案，接獲女藝人指證資料後，三申五令要求偵辦本案的北市婦幼隊不得透露任何偵查行動內容，並點名當年的黃子佼、炎亞綸涉嫌兒少案件偵辦過程「媒體如影隨形」，嚴飭警方不得再透露任何案情細節、資訊，甚至今天的拘搜行動還調遣不屬於案發地點及加害人居所的松山警方進行搜索，就是務求對外不透露任何風聲，程度堪稱近年同類型案件最高。

