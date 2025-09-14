男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

▲台南一名男子想硬上女友，遭判2年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名男子阿廷(化名)在住處向同居女友小美(化名)求歡不成，竟強行壓制想硬上，因小美反抗又大喊救命才罷手。小美不滿阿廷「持續的強迫強姦」，將阿廷告上法院。全案經台南地院審理，法官認為阿廷雖與小美無條件達成調解，但犯後不認罪，還試圖合理化自己的行為，性平觀念嚴重偏差，仍依犯強制性交未遂罪，處他2年徒刑。可上訴。

判決指出，阿廷和小美為同居男女朋友，2024年9月7日清晨4時許，阿廷因求歡遭拒，竟將小美強壓在床強吻，並扣住她雙手，啃咬小美的大腿內側，導致小美手腳有鈍挫傷，後經小美激烈反抗又大喊救命，阿廷才沒得逞，事後小美前往警局報案，並在大腿上驗出阿廷的DNA。

庭審時，阿廷辯稱，小美是他女友，回家就是想要抱抱她、親親她，這是很基本的甜蜜動作，他承認有壓制動作，也很想發生性行為，但他不可能強姦小美，強調「我很冤枉」。阿廷的律師則說，阿廷深愛小美，案發時他抓住小美的雙手，只是希望能讓小美心軟而改變心意，或願意與她發生性行為，不是出於性交的目的。

不過小美表示，案發前幾天阿廷一直想上床，但因兩人一直吵架，所以她不想。小美也拿出當天1時許兩人互傳的訊息，阿廷表示他累了，想回家睡覺，小美則說「你回來只是又要回來強迫我跟你發生關係啦」、「我求求你行行好放過我啦」、「你都嘴上說你不會再強迫我，但是還是持續的強迫強姦」，阿廷回覆「我不會勉強妳啦」、「好啦，可不可以啦」等語。

法官認為，訊息顯示阿廷在案發前確實想和小美發生性行為，也清楚知道小美並不想，並有將小美強壓在床，親吻、扣住雙手等雙方都無爭議的行為，判定他當時想對小美強制性交，犯後又否認犯行，試圖合理化自己性侵女友的行為，法治和性平觀念嚴重偏差，之前還有不能安全駕駛致交通危險罪、違反保護令罪之刑事紀錄，素行並非良好，雖然小美願意無條件和阿廷調解，仍依阿廷犯強制性交未遂罪，處2年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。