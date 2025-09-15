雨天不再泥濘！雲林10條農水路將全面修繕

▲說明會現場聚集地方鄉親，踴躍發言反映需求。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為積極改善農村基礎建設、提升農業生產環境，立法委員劉建國日前會同農業部農田水利署雲林管理處處長林富元、縣議員蔡岳儒、蔡孟真，多位村里長、代表與鄉親，分別在口湖鄉及水林鄉舉辦「農水路改善工程施工說明會」。會中針對即將展開的工程項目進行詳細說明，並傾聽地方農民需求。

此工程總計爭取中央補助經費3,000萬元，將全面改善10條年久失修、影響農民通行與耕作的農水路段。劉建國表示，農水路是農村最基礎也最重要的基礎建設，不僅是農民每日工作往返的必經之路，更是農產品運輸及灌溉管理的重要命脈。過去農民反映路面破損、排水不良等問題長達多年，他今年5月會同相關單位實地勘查後，成功向中央爭取3,000萬元經費進行改善，期望未來能有效解決基層困境，讓農民擁有一條平安回家的路，也有一條暢通運送農產品的路。

農田水利署雲林管理處處長林富元指出，改善計畫將針對多條重要農水路進行路面重新鋪設、邊坡穩固及排水系統強化，工程完工後不僅能提升通行安全，也能有效減少大雨積水對農作物造成的影響，確保農民耕作與運輸順利進行。

縣議員蔡岳儒與蔡孟真則共同表示，感謝劉建國委員積極協助爭取經費，並安排相關單位召開施工說明會，讓工程內容與進度安排透明化，同時開放民眾提問與建議，現場互動熱烈。他們強調，未來將持續與地方農民保持密切溝通，確保施工品質與進度如期完成，也提醒農民朋友在工程進行期間注意行路安全。

劉建國強調，農村基礎建設的改善，攸關農業發展與農民生活品質，他將持續與地方團隊合作，爭取更多中央資源，為農村注入新活力。

▲劉建國強調，將持續爭取中央資源。（圖／記者游瓊華翻攝）