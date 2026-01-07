　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨批民進黨對不起鄭南榕　國安法修法前先開2場公聽會

▲▼立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲立法院內政委員會排審「國安法」修正草案。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（7日）審查「《國家安全法》部分條文修正草案」，在程序發言時，國民黨立院黨團在程序發言時輪番發言，以人海戰術延長法案進入逐條審查的時間，藍委並拋出召開公聽會的訴求。經協商後，召委、民進黨立委王美惠宣布，3月底前由藍綠各召開一場公聽會。

行政院日前提出《國家安全法》部分條文修正草案，增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰100萬元」，遭在野黨質疑箝制言論。立法院內政委員會今審查行政院及朝野立委所提出的草案版本，國民黨立院黨團在程序發言時輪番發言，以人海戰術延長法案進入逐條審查的時間。

民進黨立委沈伯洋表示，《國安法》第二條內容主要是類型化、明確化組織犯罪樣態；舊有第三條的內容也很難適用攸關經濟安全的台積電；第四條部分，是針對武力統一的部分，也討論公務員作為、不作為或投降言論、和平協議等灰色地帶。

林楚茵說，在野黨立委針對法案有非常多質疑，不論民進黨委員或是行政院的版本，都希望站在國安角度考量，希望在程序發言後能進行實質討論。另外，她提到，如果要召開公聽會納入更多意見的話，希望能整合版本。

國民黨立委羅智強批評，總統賴清德、民進黨對不起鄭南榕，鄭南榕主張100%言論自由，民進黨前輩過去也都在爭取不要因為言論、思想入罪，結果這些不爭氣的徒子徒孫，在這邊掘鄭南榕的墓、毀鄭楠榕的主張。

羅智強說，賴清德這麼想戒嚴、控制人民思想，那就開公聽會，開4場都保守了，最好全國各縣市都開，宣揚民進黨是怎麼承續鄭南榕的精神，「大肆宣揚告訴大家，民進黨就是箝制言論、新聞自由，箝制思想的政黨」。

無黨籍立委高金素梅說，在野黨建議，先開公聽會之後再來審查這個重要的條文，也希望在內政委員會的委員們能清楚知道，自由言論、集會結社自由，是民主社會的基石，也是人民對抗權力擴張的最後防線，「歷史一再證明，當一個政權走向威權，第一個封殺的就是言論自由、集會結社自由，會讓社會產生連鎖崩壞」。

藍委林沛祥說，國家安全是重要的，但如果國安的定義已經模糊到可以吞噬人民言論自由，那這部法律本身就是另一個國安風險。牛煦庭說，第三會期時這個法案有進到委員會審查，這事情茲事體大，不能只有立委的聲音，應該讓會被影響的人表達疑慮，充分完成社會溝通後，再來進行法案修正，直接進到實質審查程序有點倉促。

最後，輪值本周召委的民進黨立委王美惠表示休息5分鐘，朝野立委現場協商後，王宣布，3月底前由藍綠各召開一場公聽會。也就是說，今天委員會僅審查，不會進入逐條審查，藍營才結束程序發言，讓會議能繼續進行。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

立法院內政委員會

