政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

▲▼新北市長侯友宜在新北捷運工程局長李政安的陪同下，進行捷運中和光復線(新北市段)可行性研究規劃路線視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

台北市長蔣萬安6日天宣布台北市營養午餐將全面免費，外界關注，新北市府是否跟進？新北市長侯友宜今（7日）受訪指出，新北是六都人均預算最少的，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。

侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，不過在每年補助營養午餐的經費，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，所有的教育預算也是全國投入最多的。不過在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差，所以這是他們要做的方向。

侯友宜說，尤其新北市算下來，如果全面營養午餐（免費）的話，大概要在私立國中小總經費是達到46億。那也會隨時面對財政狀況，除了我們現有的13.5億以外，會隨時做好調整準備。

新北市府補充說明，新北既有每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，新北長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進：包含弱勢學生午餐，全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元。

市府表示，辦理幸福晨飽早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費（安心蔬菜＋國產可溯源）；及推動連續6年投入超過7.5億元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能。
 

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議時宣布，面對少子化的國安危機，台北市營養午餐將全面免費，外界也關心其他縣市是否考慮跟進。對此，高雄市教育局回應，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，會將教育經費用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

蔣萬安宣布營養午餐免費　北市估需20多億預算

蔣萬安宣布營養午餐免費　北市估需20多億預算

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

