國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

劍指委內瑞拉！　川普派美軍緝毒「F-35現蹤波多黎各」

▲▼美軍F-35戰鬥機，停放在波多黎各（Puerto Rico）塞瓦（Ceiba）前羅斯福路軍事基地（Roosevelt Roads military base）。（圖／路透）

▲美軍F-35戰鬥機，13日出現在前羅斯福路軍事基地。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普為了打擊毒品走私，與委內瑞拉緊張關係加劇，上周更派遣10架F-35戰鬥機，增援加勒比海。而路透社記者則於13日目擊5架F-35，降落在美軍屬地波多黎各（Puerto Rico）的前羅斯福路軍事基地（Roosevelt Roads military base）。

路透社合約攝影師亞杜安戈（Ricky Arduengo）在波多黎各塞瓦（Ceiba）的前美軍基地，目擊並且拍攝到5架F-35。除了這款先進匿蹤戰機之外，近日還有大量美軍直升機、魚鷹式運輸機（Osprey）及軍事人員集結當地。

▲▼美軍F-35戰鬥機，停放在波多黎各（Puerto Rico）塞瓦（Ceiba）前羅斯福路軍事基地（Roosevelt Roads military base）。（圖／路透）

美委緊張之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth ）及美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也於上周突然訪問波多黎各。不過，被問及F-35最新部署狀況時，五角大廈新聞官員僅表示，「目前沒有兵力變動消息可宣布。」

川普長期指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉入毒品走私及販運，並且加大在加勒比海南部的軍事部署，但委內瑞拉否認指控。

美軍上周攻擊一艘來自委內瑞拉、據稱載有非法毒品的船隻，造成11人死亡。不過，委內瑞拉堅稱死者並非毒販，13日更指控美軍驅逐艦在其專屬經濟區內以「敵意且非法手段」攔檢一艘漁船長達8小時。

09/13 全台詐欺最新數據

505 1 9265 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

