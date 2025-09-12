自行車比賽「交警摩托車」衝進賽道　3選手快到終點慘遭撞飛

▲維持交通的警察突然衝進跑道，導致3名選手受傷。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

委內瑞拉國際自行車賽（Vuelta a Venezuela）發生驚險意外，當選手們都在第三賽段（Stage 3）尾聲衝刺時，一名本該維持交通的警察卻突然騎著機車衝進賽道，當場撞飛多名選手，讓現場歡呼聲瞬間變成驚恐尖叫。這起事故一共造成5人受傷，其中3人是參賽選手，1人是肇事交警，另一人則是裁判。

根據《太陽報》引述西班牙媒體Mundo Deportivo報導，當時選手們已完成長達141公里的激烈賽程，眼看終點在望，卻在最後關頭爆出意外。事發當時，這輛負責現場維安的警用機車在接近終點時莫名往內側切入，瞬間撞上多名車手，導致數人倒地、場面一片混亂。

IMPACTANTE: "Un policía provoca un grave accidente en la Vuelta a Venezuela" Violenta caída en el sprint final de la tercera etapa de la Vuelta a Venezuela. "La imprudencia del policía dejó al menos 5 lesionados".???????????? https://t.co/OFpCTpZU8B pic.twitter.com/WTHtsHIRx2 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) September 10, 2025

事故發生後，部分選手仍繼續往前衝刺，但摔車選手只能痛苦倒地。根據初步統計顯示，這起意外共造成5人受傷，其中3人是參賽選手，另2人則是駕駛機車的警察與隨行的裁判，所有傷者皆被送往醫院接受檢查。

這場比賽共分4個賽段，全程長達350.4公里，原本是車迷矚目的盛大賽事，卻因這場突如其來的衝撞事件蒙上陰影。現場觀眾親眼目睹摔車事故，紛紛嚇得驚聲尖叫，氣氛一度陷入混亂。

相關畫面在X上曝光後，也引發網友熱議，有人憤怒直言「人類的愚蠢真的無極限」、「是那個警察的錯」、「賽道管理人員到底在哪裡」等，但目前具體事故原因尚未公布。