查緝跨境走私！驚見郵購禽流感疫苗　調查員：這種注心安的嗎？

▲調查局執行「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，查獲從對岸用貨櫃走私來台的仿冒博柏利BURBERRY手提包7000件，估算真品市值2.9億餘元。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局航業調查處日前執行「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，查獲74件個案中，除常見仿冒名錶、精品包與私菸、私酒，更多的是民眾貪便宜網購對岸肉品、植物活株連同土壤，甚至還有禽流感疫苗，以空運、海運郵包寄送來台，未經檢疫物品可能夾帶病蟲害入境，造成國內生態浩劫、危及本土農牧業，令人憂心。

這項專案由調查局經濟犯罪防制處規劃、航調處執行，會同負責邊境管制的財政部關務署、農業部防檢署，於今年（2025年）5月20日到6月19日為期1個月，藉由抽驗貨櫃，查獲從對岸走私來台的仿冒勞力士、百達翡麗名錶共50多支，路易威登Louis Vuitton與香奈兒CHANEL精品包共數十組。

專案小組積極溯源追查，再查獲某公司以「橫款覆膜無紡布手提袋」名義，以每大袋內裝1000件的包裝，用貨櫃從對岸走私7000件仿冒博柏利BURBERRY手提包，真品市值估算為2.9億餘元，若加上前述同樣來自對岸的假錶、假包，侵權總額高達3.2億餘元。

專案小組另從空運、海運郵包，不僅截獲走私菸酒、成藥，還有肉類食品、植物活株共100多件，以及偽農藥與動物用藥合計400多公斤，數量明顯增加，更重要的是這些物品未經檢疫，光是植物活株夾帶與肥料產品所含的土壤，就超過70公斤，極易造成防疫破口。

據悉，這些被查獲的走私物，大多數為民眾向對岸網購而來，因為便宜，例如同樣的植物活株，台灣要賣幾百元、對岸僅賣幾十元，網購肉類食品也一樣，但民眾貪便宜，卻忽略非洲豬瘟正是透過肉品入境，差點毀滅台灣養豬業，而植物活株與土壤，可能引進病蟲害，造成台灣生態浩劫、危及本土農業。

更扯的是，辦案人員還查到民眾從對岸購買禽流感疫苗，同樣因為便宜，卻用郵包常溫運送來台。辦案人員納悶接種這種來路不明、運送條件不佳的疫苗，真的會有效嗎？還是「注心安」的？並呼籲社會大眾切莫貪圖一時方便或個人喜好，擅自從國外輸入肉類製品、活體動植物及土壤等需檢疫物品，共同守護美麗家園。

航調處今（12日）統計執行專案期間，共查獲74件個案，包括違反《藥事法》16案、《商標法》22案、《動物傳染病防治條例》3案、《菸酒管理法》7案、《農藥管理法》8案、《刑法》偽造文書4案、妨害農工商2案、《動物用藥品管理法》3案及《植物防疫檢疫法》9案，已移送或函送各管轄地檢署偵辦。

此外，專案小組意外查出有不肖警員，涉嫌利用人頭，從日本以郵包分批走私加熱菸來台，每次幾百條，總數逾5000條，藉此販售牟利，專案小組已報請檢方指揮偵辦。