進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

▲原PO詢問闆娘是否有收服務費。（示意圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣不少餐廳會加收10%服務費，不過有些店家是採自助式的，讓不少人大喊不合理，收了服務費，卻沒有服務。就有一名網友表示，到火鍋店用餐時，詢問老闆娘是否有收10%服務費，沒想到老闆娘竟霸氣喊「服務那麼爛收什麼服務費！」貼文曝光，許多網友笑翻「越派（兇）越愛。」

有網友在Threads分享，好友進店一入座就好奇詢問是否有加收10%服務費，沒想到老闆娘大方回應「服務那麼爛，收什麼服務費」，她忍不住笑喊「愛死老闆娘了」。

這篇貼文迅速吸引4萬人按讚，網友們也一眼認出這間火鍋店，「老牌的涮涮鍋」、「食材新鮮又價格公道」、「從少女吃到現在變媽了，還是最愛這間」、「東區那家對不對，這間真的不錯，是平價小火鍋的首選」、「老闆娘跟員工都很親切可愛，重點是食物很新鮮好吃」、「老闆娘人超好也很可愛！要換火鍋料也是給得很阿莎力」。

也有許多網友藉此抱怨，許多餐廳實際服務有限，卻仍收取服務費，甚至有些業者要求顧客自行掃QR Code點餐，除了送餐外幾乎沒有額外服務，「有些連鎖根本沒服務也敢收」、「我超不理解火鍋店在收什麼服務費，是因為幫我洗菜切菜是不是？」