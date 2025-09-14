「就是要你管」　桃園市民填寫污水用戶接管問卷有好康

▲桃園市民填寫污水用戶接管問卷「就是要你管」有好康。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動污水下水道建設，為透過民眾的回饋來檢討改進，並提供更好的服務品質而舉辦「就是要你管」問卷活動，線上填問卷即可獲得禮卷及再抽大獎活動，截至114年8月底已累積逾7千份問卷。

市府水務局14日表示，待累積達1萬份問卷，該局將再抽出450份禮券並加碼抽出沖繩來回機票1組，活動期限至114年12月31日止，再請民眾積極填列問卷參與抽獎活動。

水務局指出，只要是桃園市內門牌之房屋所有權人或其直系親屬就可以填寫問卷，活動網頁為(https://www.wrbtycg.tw/win/)，登入連結(https://www.surveycake.com/s/lgYkx)線上填寫問卷，並依問卷填寫累積的份數，提供不同的抽獎機會，其第一次抽獎獎項450份面額500元全家超商紙本禮卷結果，已於114年6月25日公告於水務局訊息公告內之最新消息。

經目前已填報之問卷統計分析民眾對污水下水道建設滿意度，其中非常滿意及滿意佔比達70.1%，因此，民眾對於桃園市污水下水道建設多數抱持正面態度，逾9成調查民眾均認同完成用戶接管後後巷環境會變明亮且認同臭味問題會改善、鄰近水域(河川、排水)水質會改善，顯見民眾對於污水用戶接管完成後之效益均明瞭且認同。

又本問卷依施工階段分為用戶接管前與用戶接管後，其主要目的係為了解用戶接管前之民眾對於市府用戶接管政策之瞭解及認為之益處，並確認用戶接管後的民眾對於用戶排水設備使用習慣及維護須知之了解情況，經調查未接管民眾僅約52%了解污水設施屬民眾財產需自行維護，僅約30%接管後之民眾不清楚如何維護污水設施，顯見用戶本府於此部分仍可透過文宣投遞、廣告、社群媒體散布或藉由里長於里民群組中宣達，以加強民眾對於用戶排水設備維護之基本概念，像是油脂、濕紙巾、衛生棉等異物，不應傾倒至雜排水管或馬桶中，以減少污水管線管線因異物阻塞之風險、延長設備使用年限；又倘因屬公共管網阻塞而冒水，民眾得透過1999或文宣上聯絡方式反映，本府均會立即派員至現場處理改善。

截至114年8月底，桃園市污水下水道用戶接管戶數已突破26萬戶，從升格前3.11%提升到27.19%，11年來成長已逾九倍，在用戶接管工程成長的同時，也希望藉由問卷調查來了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以符合民眾的期待。