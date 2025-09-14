　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

記者高堂堯、黃資真／南投報導

有民眾在13日下午開車行經國3南下竹山路段時，直擊黑車與賓士疑似有糾紛，黑車駕駛竟持瓦斯槍，朝對方車輛連開數槍，相當危險，而該名駕駛疑似正是8月30日在彰化永靖鄉亮槍逼車的黃姓男子，目前警方獲報後已鎖定嫌疑人，全力查緝到案。

▲▼ 國3竹山段有男子持槍追車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國3竹山段有男子持槍逼車。（圖／記者高堂堯翻攝）

該影片拍攝前，黑車與銀色賓士不知何故發生糾紛，且黑車已數度逼車、急煞，之後影片拍下賓士超越黑車試圖遠離，怎料黑車駕駛從拿出空氣槍，朝前方的賓士狂開數槍，擊發煙霧相當明顯，整個過程宛如電影情節般驚險。

不過，該輛黑車駕駛疑似早在8月30日就於彰化永靖鄉做出相同舉動，當時林姓男子深夜載著妻小突遭不明男子攔車，2度持槍敲窗要求下車，甚至一路尾隨逼車至北斗鎮。當時林男一家人報警後，彰化警也隨即在隔日查獲駕駛黃姓男子到案，並起獲一把左輪手槍。

▲彰化林姓一家人遭尾隨持槍喝斥下車。（圖／民眾提供）

▲彰化永靖鄉8月底曾發生類似事件，一名惡煞持槍恐嚇並喝斥一家人下車。（圖／民眾提供，下同）

警方回應，本案發生在13日晚間5時許，位於國3南下248公里處竹山段有2車疑發生行車糾紛，黑車駕駛拿出疑似空氣槍射擊、追逐，獲報後已鎖定相關人車，全力追緝到案。至於是否與彰化亮槍逼車惡煞為同一人，國道八隊回應兩案車輛確實相同，開車亮槍恐嚇的行為也雷同，目前正以車追人，待追緝到案後才能確認是否為同一人犯案。

警方呼籲，用路人行車務必遵守交通規則，如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助處理；另本大隊秉持「嚴查究辦、勿枉勿縱」原則，遏止不法分子之危害，維護民眾的安全。

▲彰化林姓一家人遭尾隨持槍喝斥下車。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男「鬼切」！　29歲女噴飛車外當場昏迷
台北住哪最方便？　網點名1區：連天氣都贏
舞陽新婚妻「IG滿滿辣照」！　她親發聲：藏不住了
田舞陽宣布結婚！　新婚妻是25萬火辣網紅
國道賓士遭「開槍逼車」！　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

台中男「鬼切」左轉撞直行車！29歲女駕駛噴飛車外當場昏迷

疑毒駕！鳳山男逆向撞燈桿　車內搜出「哈密瓜錠+喪屍煙彈」

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

麵攤狂點菜吃霸王餐！男誆「車廂拿錢包」落跑　老闆氣炸報警

龜山離奇車禍！轎車撞倒加油機騎士慘遭壓傷　驚險瞬間曝

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

台中男「鬼切」左轉撞直行車！29歲女駕駛噴飛車外當場昏迷

疑毒駕！鳳山男逆向撞燈桿　車內搜出「哈密瓜錠+喪屍煙彈」

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

麵攤狂點菜吃霸王餐！男誆「車廂拿錢包」落跑　老闆氣炸報警

龜山離奇車禍！轎車撞倒加油機騎士慘遭壓傷　驚險瞬間曝

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

加油等等！　明起汽、柴油各降0.1元

不斷更新／U18季軍賽韓國追上、蘇嵐鴻解危　6局上台灣2比2韓國

美21歲女大生「誤上假Uber」！遭司機狂刺120刀身亡　棄屍荒野

台灣農曆7月盛事！大士爺文化祭三天祭典展開

恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

媲美機場VIP室！南港藏「藝廊咖啡館」低消100元　還能免費寄行李

考慮到搭車「台北住哪最方便？」　網點名1區域：連天氣都贏

台中男「鬼切」左轉撞直行車！29歲女駕駛噴飛車外當場昏迷

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

更多熱門

相關新聞

停工廠房鬼月「電費破萬」　屋主怒：好兄弟開趴？

停工廠房鬼月「電費破萬」　屋主怒：好兄弟開趴？

彰化縣和美鎮一間鐵皮工廠已經停工半年多，既沒有出租也沒有人使用，今年4到6月的電費只有101元，沒想到6到8月的電費竟然飆到1萬6868元，暴增了167倍！讓屋主氣得直呼「難道是有好兄弟在裡面開轟趴？」他第一時間就向台電反映，但對方只回說「可能是漏電」，讓他完全無法接受。

蛋黃酥之亂又來了！400米人龍癱瘓街頭

蛋黃酥之亂又來了！400米人龍癱瘓街頭

男閨蜜設局！前夫帳戶幫匯款她淪詐欺共犯

男閨蜜設局！前夫帳戶幫匯款她淪詐欺共犯

國1聯結車翻覆　橋下警車差3秒就被炸爛

國1聯結車翻覆　橋下警車差3秒就被炸爛

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

關鍵字：

國道3號逼車瓦斯槍彰化

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面