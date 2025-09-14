國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

記者高堂堯、黃資真／南投報導

有民眾在13日下午開車行經國3南下竹山路段時，直擊黑車與賓士疑似有糾紛，黑車駕駛竟持瓦斯槍，朝對方車輛連開數槍，相當危險，而該名駕駛疑似正是8月30日在彰化永靖鄉亮槍逼車的黃姓男子，目前警方獲報後已鎖定嫌疑人，全力查緝到案。

▲國3竹山段有男子持槍逼車。（圖／記者高堂堯翻攝）



該影片拍攝前，黑車與銀色賓士不知何故發生糾紛，且黑車已數度逼車、急煞，之後影片拍下賓士超越黑車試圖遠離，怎料黑車駕駛從拿出空氣槍，朝前方的賓士狂開數槍，擊發煙霧相當明顯，整個過程宛如電影情節般驚險。

不過，該輛黑車駕駛疑似早在8月30日就於彰化永靖鄉做出相同舉動，當時林姓男子深夜載著妻小突遭不明男子攔車，2度持槍敲窗要求下車，甚至一路尾隨逼車至北斗鎮。當時林男一家人報警後，彰化警也隨即在隔日查獲駕駛黃姓男子到案，並起獲一把左輪手槍。

▲彰化永靖鄉8月底曾發生類似事件，一名惡煞持槍恐嚇並喝斥一家人下車。（圖／民眾提供，下同）



警方回應，本案發生在13日晚間5時許，位於國3南下248公里處竹山段有2車疑發生行車糾紛，黑車駕駛拿出疑似空氣槍射擊、追逐，獲報後已鎖定相關人車，全力追緝到案。至於是否與彰化亮槍逼車惡煞為同一人，國道八隊回應兩案車輛確實相同，開車亮槍恐嚇的行為也雷同，目前正以車追人，待追緝到案後才能確認是否為同一人犯案。

警方呼籲，用路人行車務必遵守交通規則，如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助處理；另本大隊秉持「嚴查究辦、勿枉勿縱」原則，遏止不法分子之危害，維護民眾的安全。