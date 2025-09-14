搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女掛假車牌拒檢　自撞護欄雙亡

▲雙載騎士掛假牌拒檢逃逸，鳳鼻尾隧道口撞護欄2人不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣新豐鄉台61線今（14）日凌晨發生死亡車禍，黃姓21歲男騎士載18歲吳姓女乘客，遇到警方臨檢時，因懸掛偽造車牌拒檢逃逸，於鳳鼻尾隧道出口自撞護欄，2人當場無呼吸心跳，送醫經搶救後仍宣告不治。警方後續將調閱行車記錄器與沿途監視器等相關資料，將本案送請車輛行車事故鑑定會進行鑑定，以協助釐清事故原因與責任。

新湖警分局表示，在週末深夜執行防制危險駕車專案勤務，14日凌晨3時50分許在新豐鄉749-7號附近道路查見1對男女共乘懸掛偽造車牌之改裝機車。該車牌數字型式明顯為舊款，一望即知為偽造號牌，涉犯刑法偽造特種公文書罪嫌。

員警遂開啟警示燈及鳴笛示意停車；該車持續沿途逃逸，後在出新豐鄉鳳鼻隧道南端出口時，因駕駛不慎自撞路側紐澤西護欄。員警立即通報消防隊並在現場緊急施救，後由消防隊分別送往東元及中國醫搶救無效宣告不治。

經查該車確實懸掛偽造車牌無誤，車體及引擎號碼均磨除且駕駛無駕照。將調閱行車記錄器與沿途監視器等相關資料，報請台灣新竹地檢署指揮，同時將本案送請車輛行車事故鑑定會進行鑑定，以協助釐清事故原因與責任。

消防局指出，新豐鄉鳳鼻隧道南下出口發生機車事故。現場一輛機車疑自撞護欄，造成兩人受傷倒地。立即派遣豐田分隊2台救護車前往搶救，發現兩名患者皆呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態，分別由救護車送往東元醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院急救，惟經搶救後仍宣告不治。

消防局表示，事故發生於凌晨3時55分，傷者分別為17歲女性及21歲男性，分屬新竹市與新北市籍。案件已依規通報警方進一步調查釐清肇事原因。

消防局呼籲，深夜或清晨時段行車，駕駛人應保持充分休息，避免疲勞駕駛；同時務必遵守速限並全程佩戴安全帽，以降低事故發生時的傷害。機車族群在行駛快速道路或隧道時，需特別注意路面狀況與保持安全距離，確保行車安全。