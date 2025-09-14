正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

▲台中蔡姓代課狼師誘國中少年拍裸照，遭判4年。（示意圖／載自pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中某15歲國中男學生小偉(化名)上臉書時，被暱稱「張可恩」的女網友加臉書好友，「張可恩」和小偉天天聊天，還強調「我是女生欸」誘騙小偉自拍裸照，小偉傳送了4張性影像給「張可恩」後，拒絕依指示拍自慰影片而遭恐嚇，又發現同學也有人收到「張可恩」私訊騷擾，察覺有異報警。警方循線查出「張可恩」竟是學校國中代課老師蔡男，全案經台中地院審理，依蔡男犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處4年徒刑。蔡男上訴被駁回，可上訴。

判決指出，小偉於2023年4月16日上臉書，發現一名暱稱「張可恩」的女生，主動加自己好友，還傳訊與他聊色說「那你的棒棒很雄偉嗎、龜頭整顆很大嗎、可以量看看嗎、拍給我看」、「我是女生欸、你拍身材跟下面給我的話」、「我要看你的，你的屌多大」、「我說要用尺量龜頭給我看」等語。

小偉於是於同年月22日，自拍4張私密照傳給「張可恩」，「張可恩」進而要求小偉拍自慰影片，小偉拒絕後，「張可恩」威脅要跟學校公開他的裸照，小偉察覺有異，又發現同班同學竟也有收到「張可恩」訊息騷擾問「安安安、你色嗎」，小偉擔心照片會外流，報警處理。

警方循線發現，「張可恩」真實身分竟是學校蔡姓男代課老師，但蔡男否認犯行，推給的他的男室友，表示兩人同居套房很多年，出門抓寶可夢時，他會把手機交給室友，懷疑是室友做的，不過也稱「我室友不認識我學校的學生，也沒有看過被害人」，他不知道為什麼「張可恩」的臉書帳號會用他的手機驗證註冊。

蔡男的律師則強調蔡男「喜歡女生、交過女友」，可能是現今科技發達，有人盜用蔡男的手機門號進行註冊。且「張可恩」傳訊騷擾阿偉同學時，蔡男正在學校健康中心和畢業生合照，可見蔡男並非「張可恩」。

不過法官檢視相關證據，認為該臉書帳號註冊的IP位址，該用戶就是蔡男，而蔡男也可在和畢業生合照前花數秒傳訊，判定「張可恩」就是蔡男，依他犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處4年徒刑。

蔡男又上訴，提出「張可恩」發騷擾訊息時，他跟陳姓男室友在公園盪鞦韆、排隊買炸雞、餵流浪貓，並沒有使用手機，堅稱「張可恩」應另有其人。

不過法官指出，帳號創建者使用蔡男的手機，從4月16日創了「張可恩」帳號後，就天天跟小偉聊天至23日，同月14日還騷擾小偉的同學，直到同年6月20日才關閉帳戶，可見該帳號從頭到尾都是同類用途、同一人在使用，而蔡男也證稱未將手機長時間交給他人使用，若蔡男被陳姓室友嫁禍，兩人也不會至今仍同居。

另法官表示，蔡男提供的照片也有造假嫌疑，像是蔡男買炸雞的照片，時間雖顯示為「4月22日20:05」，然而排隊人潮都穿厚重外套，和當時已進入夏季氣候型態的穿著不符，而「4月16日」的餵貓照片裡，蔡男也穿短袖短褲，可見他有偽造拍照、錄影時間的疑慮，不足採信。

法官認為，受害者是國中生，和蔡男當時的職業、工作地點都有相關，鎖定作案對象為男學生，也和蔡男和男性室友多年同居在一個套房、自述兩人經常一起結伴共遊的生活情狀，沒有違背，判定蔡男犯行屬實，駁回上訴。可上訴。

