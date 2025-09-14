　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

▲▼現在手機的解鎖方式有許多不同設計。（圖／載自pixabay）

▲台中蔡姓代課狼師誘國中少年拍裸照，遭判4年。（示意圖／載自pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中某15歲國中男學生小偉(化名)上臉書時，被暱稱「張可恩」的女網友加臉書好友，「張可恩」和小偉天天聊天，還強調「我是女生欸」誘騙小偉自拍裸照，小偉傳送了4張性影像給「張可恩」後，拒絕依指示拍自慰影片而遭恐嚇，又發現同學也有人收到「張可恩」私訊騷擾，察覺有異報警。警方循線查出「張可恩」竟是學校國中代課老師蔡男，全案經台中地院審理，依蔡男犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處4年徒刑。蔡男上訴被駁回，可上訴。

判決指出，小偉於2023年4月16日上臉書，發現一名暱稱「張可恩」的女生，主動加自己好友，還傳訊與他聊色說「那你的棒棒很雄偉嗎、龜頭整顆很大嗎、可以量看看嗎、拍給我看」、「我是女生欸、你拍身材跟下面給我的話」、「我要看你的，你的屌多大」、「我說要用尺量龜頭給我看」等語。

小偉於是於同年月22日，自拍4張私密照傳給「張可恩」，「張可恩」進而要求小偉拍自慰影片，小偉拒絕後，「張可恩」威脅要跟學校公開他的裸照，小偉察覺有異，又發現同班同學竟也有收到「張可恩」訊息騷擾問「安安安、你色嗎」，小偉擔心照片會外流，報警處理。

警方循線發現，「張可恩」真實身分竟是學校蔡姓男代課老師，但蔡男否認犯行，推給的他的男室友，表示兩人同居套房很多年，出門抓寶可夢時，他會把手機交給室友，懷疑是室友做的，不過也稱「我室友不認識我學校的學生，也沒有看過被害人」，他不知道為什麼「張可恩」的臉書帳號會用他的手機驗證註冊。

蔡男的律師則強調蔡男「喜歡女生、交過女友」，可能是現今科技發達，有人盜用蔡男的手機門號進行註冊。且「張可恩」傳訊騷擾阿偉同學時，蔡男正在學校健康中心和畢業生合照，可見蔡男並非「張可恩」。

不過法官檢視相關證據，認為該臉書帳號註冊的IP位址，該用戶就是蔡男，而蔡男也可在和畢業生合照前花數秒傳訊，判定「張可恩」就是蔡男，依他犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處4年徒刑。

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡男誘國中生拍裸照卻堅不認罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

蔡男又上訴，提出「張可恩」發騷擾訊息時，他跟陳姓男室友在公園盪鞦韆、排隊買炸雞、餵流浪貓，並沒有使用手機，堅稱「張可恩」應另有其人。

不過法官指出，帳號創建者使用蔡男的手機，從4月16日創了「張可恩」帳號後，就天天跟小偉聊天至23日，同月14日還騷擾小偉的同學，直到同年6月20日才關閉帳戶，可見該帳號從頭到尾都是同類用途、同一人在使用，而蔡男也證稱未將手機長時間交給他人使用，若蔡男被陳姓室友嫁禍，兩人也不會至今仍同居。

另法官表示，蔡男提供的照片也有造假嫌疑，像是蔡男買炸雞的照片，時間雖顯示為「4月22日20:05」，然而排隊人潮都穿厚重外套，和當時已進入夏季氣候型態的穿著不符，而「4月16日」的餵貓照片裡，蔡男也穿短袖短褲，可見他有偽造拍照、錄影時間的疑慮，不足採信。

法官認為，受害者是國中生，和蔡男當時的職業、工作地點都有相關，鎖定作案對象為男學生，也和蔡男和男性室友多年同居在一個套房、自述兩人經常一起結伴共遊的生活情狀，沒有違背，判定蔡男犯行屬實，駁回上訴。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ella拋喜訊！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」
抽中拼賺43萬！　林百里「金孫」申購周二起跑
10歲就對「女同學媽媽」一見鍾情！　日男23年後娶回
台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開
全紅嬋上大學了！開學照曝光　酸民：胖成這樣了？
女星「跳一下」突喊頭痛！　醫臉色大變：趕快去醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

酒後互看不順眼！桃園2派人馬爆推擠衝突　警網攔查送辦

正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

驚險畫面曝！預拌混凝土車撞分隔島「子車解體翻覆」　泥沙傾瀉

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

酒後互看不順眼！桃園2派人馬爆推擠衝突　警網攔查送辦

正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

驚險畫面曝！預拌混凝土車撞分隔島「子車解體翻覆」　泥沙傾瀉

孫興慜開賽53秒破門、布安加帽子戲法　洛杉磯4比2擊退聖荷西地震

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

Ella重磅喜訊曝光！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

黃金獵犬是「育兒神隊友」　幫搖睡、拿尿布期待寶寶陪玩球

BL劇CP見面會當場嘴對嘴親了！成晞「下跪求婚」王君豪…畫面閃爆

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

不用錢就能賺錢？見有人「想拚當沖」486先生搖頭：注定慘斃

陸抗戰片《731》將上映　細菌戰劇情警告「未滿18歲謹慎觀看」

宋家豪奪本季首勝！中繼3上3下飆速149　最懷念家鄉牛肉麵

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

更多熱門

相關新聞

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

提前迎中秋！大雅「藝家人」活動千人熱情參與

台中市大雅區公所於今（13日）下午在原住民文化館戶外廣場盛大舉辦「2025藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，吸引逾千民眾參與，共度中秋前夕的文化盛宴。活動結合市政宣導、多元文化展演及特色市集，展現大雅區族群融合與在地活力。

盧秀燕變身「小智」　嗨翻漫博會

盧秀燕變身「小智」　嗨翻漫博會

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

即 ／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄

即 ／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

關鍵字：

台中性犯罪國中生代課老師裸照

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面