民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

▲東勢警分局澄清，值班警員當時是委婉告知當事人，案件已依規受理，並提供相關申訴管道，並無民眾所稱要對方去檢舉。

記者白珈陽／台中報導

有民眾在網路控訴，他昨日晚間前往台中市東勢派出所欲了解案件進度時，竟被值班警員回覆「去檢舉長官」，引起網友討論。對此，東勢警分局今天（14日）澄清，值班警員當時是委婉告知當事人，案件已依規受理，並提供相關申訴管道，並非民眾所稱要對方去檢舉。

民眾在臉書社團爆料公社發文指出，他昨晚去東勢派出所要了解案件進度及補充案由，反遭派出所值班警員叫他去檢舉警察的長官，很難理解這要求，希望網友評評理。

台中市東勢警分局今天回應，經查，昨日晚間7時許，該名蔡姓民眾至東勢派出所稱要了解先前刑事告訴的案件，戴姓警員為協助蔡男，撥打偵查隊電話，由值日偵查佐接聽，得知該案已移送偵查隊，並由謝姓偵查佐續行偵辦。

東勢警分局說，戴員當場委婉告知蔡男，案件已依規定受理並通知當事人到案說明，相關證券已陳報偵查隊辦理；當時蔡男表示，他多次致電詢問偵查隊，僅獲「承辦人不在位置上」的回覆，無法補充資料，才因此不滿。

不過戴員當時也表明，如有補充資料需求，可由他協助掛文送交偵查隊辦理，但蔡男仍不予理會，反覆要求戴員安排與偵查隊長、副隊長面對面溝通；戴員最後跟蔡男說，其訴求已超出員警職權範圍，並提供相關申訴及投訴管道，並無蔡所稱曾說「去檢舉長官」等語。