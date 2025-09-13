　
政治

動漫展首移師台中！盧秀燕變身「小智」　捷運直達漫迷大讚

▲漫博會,盧秀燕,台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕化身《寶可夢》小智邀請每位漫迷裝扮最愛角色來活動現場參加盛會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市新聞局主辦的第九屆「台中國際動漫博覽會」今（13）日盛大開幕，首次移師市府台灣大道市政大樓舉行，展期至9月21日止。市政大樓化身動漫地標，加上捷運市政府站直達，方便漫迷輕鬆到場，台中市長盧秀燕化身《寶可夢》小智、新聞局長欒治誼則扮演皮卡丘，邀請每位漫迷裝扮最愛角色來活動現場參加盛會。

開幕式熱鬧登場，多位人氣Coser化身傳說角色華麗現身，動漫歌手Ruka Banana更演唱人氣遊戲周年曲，瞬間炒熱氣氛。

▲漫博會,盧秀燕,台中。（圖／記者游瓊華攝）

▲第九屆「台中國際動漫博覽會」今（13）日盛大開幕，首次移師市府台灣大道市政大樓舉行。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，今年國際動漫博覽會連續9天舉行，下個月還有動畫影展，展現完整產業鏈發展，她要感謝動漫界朋友、策展人及新聞局多年努力推動，讓台中成為創作、娛樂與產業兼具的城市。今年首次將展會搬到市政府，結合市政大樓獨特建築設計，與動漫氛圍相得益彰。

盧秀燕今天也宣布，9月20日「夢想傳說,動漫熱舞音樂會」將邀請《寶可夢》小智聲優、主題曲原唱松本梨香登台獻唱，搭配台灣人氣動漫偶像、DJ與實力歌手接力演出。

新聞局補充，活動與展覽全程免費，並推出「Cosplay召集令」，裝扮角色入場者，可至服務台兌換限量紀念品，留下專屬回憶。

快訊／北市死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃
29歲男星癌末　罕見露臉
陳凱倫罹癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」
陸外交部怒嗆林佳龍：不過是地方外事官員
籃籃招牌短髮不見了！　反差造型曝光

台中漫博會盧秀燕小智

