好消息！富里2便道全力趕工　崙天便道9/20正式通行

▲鄉長江東成巡視崙天便道施作進度，進度已超越原定預期，預計9月20日通車。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉崙天便道原預定9月30日完工，將提前於9月20日正式開放通行，為農民提供更安全的交通道路，確保秋收作業如期展開，進一步提升農業生產效率。

鄉長江東成12日會同建設課長陳豐彥及農業課長葉佳棋共同巡視本鄉崙天便道與明里便道的施作進度，為能配合秋耕及農機具便捷通行，經花蓮縣政府全力趕工，工程進度已超越原定預期。

明里便道部份通車對於農機具的進出及秋收準備工作至關重要，目前正在組裝鋼便橋工程，在天氣沒有影響情況下，預計11月初開放通車，建議鄉親暫時不要通行，以免造成安全上之虞。

為了實現通車的目標，花蓮縣政府施工團隊克服多項挑戰，緊密協作，確保施工品質的同時，富里鄉公所也每日督工相關工程進度，讓鄉親可以早日得償所願，秋收前正式開放通車。

鄉長江東成表示：「秋耕秋收是農業生產的關鍵時期，富里鄉公所全力協助鄉內農民順利展開耕作工作，崙天與明里便道的通車是鄉公所對農業重視的具體展現。我們將持續關注農民需求，為鄉親提供更完善的基礎設施。」

富里鄉公所表示，將持續致力於基礎設施的建設與完善，提升全鄉交通與農業環境的便利性。崙天便道與明里便道的通車，不僅為農業生產帶來便利，也象徵富里鄉基礎建設的不斷進步，誠摯歡迎鄉親善加利用，共同邁向富里鄉更美好的未來。

