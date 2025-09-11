　
訪捷克技術博物館見證台捷合作　李遠：願友誼如鐵道延展

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠造訪捷克，在「捷克國家技術博物館」皇家餐車中的留言本親筆留言。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少微妙的共同點，同樣在1908年創立，並經歷過從威權走向民主的歷史背景。兩館在2022年簽署合作備忘錄，也合作打造原住民特展，文化部長李遠在10日親自造訪，並在宮廷餐車留言本寫下，「願台捷友誼如鐵道延展，奔向無限遠方」，還親筆畫下無限符號「∞」。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠親筆寫下留言。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠為「2025台灣歐洲文化年」造訪法國、捷克，結束3天巴黎行程後，10日上午抵達捷克布拉格，首站先到捷克國家技術博物館（National Technical Museum），參觀與國立台灣博物館合作的特展「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲館長克桑德勒（Karel Ksandr）、故宮院長蕭宗煌、文化部長李遠參觀捷克國家技術博物館。（圖／記者林育綾攝）

捷克國家技術博物館與台博館有不少相似之處，同樣創立在1908年，兩國也都經歷過複雜、動盪的歷史背景。捷克過去在共產體制下，1989年天鵝絨革命後成功轉型民主；而台灣也在威權、戒嚴體制下壓抑數十年，1987年解嚴後逐步邁向民主，因此兩國在「民主自由、反威權、重視人權」的價值上有天然共鳴，也十分友好。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有微妙共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣、捷克合作特展「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」。（圖／記者林育綾攝）

據了解，國家技術博物館在1908年成立後，歷經戰爭和政治動盪，1938年開始建設、1942年完工，卻因為各種動盪，直到2013年才真正以「國家技術博物館」的樣貌呈現。博物館內共有14個常設展，典藏、展示捷克百年來在人類技術創意領域的重要發展成果。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲捷克國家技術博物館（National Technical Museum）在1908年成立。（圖／記者林育綾攝）

兩館於2022年簽署合作備忘錄，展開策展、巡展與人員交流合作。而此次原住民特展，由台博館全程策劃，在文化部「風潮計畫」支持下，今年4月於布拉格登場，展出原住民族在狩獵、造船等面向的智慧。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽中的台灣原住民文化，吸引捷克民眾參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

館長克桑德勒（Karel Ksandr）表示，展覽主題是台捷雙方共同討論後決定，當初認為台灣原住民的海洋狩獵文化，會很吸引地理位置是內陸的捷克民眾。果然展出後，每天都很多人參觀，證明當時的想法是對的。透過這次合作，捷克博物館學習到台灣不同的策展態度與方法，收穫很大。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠參觀時，忍不住向同行人員介紹拼板舟設計特色。（圖／記者林育綾攝）

展覽最受矚目的焦點，是由雅美（達悟）族作家夏曼・藍波安團隊，親手打造「拼板舟」歷時1年多完成，展期結束後將典藏於館內。李遠參觀時，忍不住向隨行人員介紹拼板舟設計特色，並體驗雅美族沉浸式VR。

他分享，雖然台灣與捷克地理相隔遙遠，卻有相似的歷史背景，而當他在布拉格這麼遠的地方，透過VR 看見台灣的景象時，更能感受到台灣這個有山、有海的奇妙之處。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／文化部）

▲李遠透過VR看台灣。（圖／文化部）

館長克桑德勒同時帶領李遠等人，參觀館內14個常設展，包括交通、印刷、攝影、電器與日常生活技術等。其中在「世界主要城市時間牆」，還將「台北（Taipei）」與倫敦、布拉格、東京、雪梨等並列，讓訪團成員深刻感受到台捷的情誼。

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／文化部）

▲「世界主要城市時間牆」特地將台北列入，見證台捷的情誼。（圖／文化部）

▲▼捷克國家技術博物館（National Technical Museum）、國立台灣博物館兩者雖相隔近萬公里，卻有不少共同點，兩館合作特展，文化部長李遠也親自造訪。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠參觀捷克國家技術博物館常設展。（圖／記者林育綾攝）

李遠最後也在「交通」常設展當中的「宮廷專列餐車」留言本，親筆用中英文寫下留言：「願台捷友誼如鐵道延展，奔向無限遠方。」還特地畫自畫像，並加上「∞」符號，象徵台捷友誼綿延長久。

李遠接下來4天將持續參訪慕夏美術館、捷克國家文學館、摩拉維亞圖書館等藝文機構，並以作家小野的身份，與台灣作家陳思宏、捷克學者及作家共同舉辦「字裡風景：台灣故事流轉之地」講座，深化台捷文化交流。

文化部長李遠為「2025台灣歐洲文化年」及「台法文化獎」在近日赴法國，台法文化友好交流也升溫，不過立委林楚茵爆料，中國為此「大動作抗議」，甚至台灣立委和法國議員用餐時，餐廳外有可疑人士東張西望、低頭情蒐。對此，李遠今（10日）證實，確實聽到中國有抗議動作，但法國院士的反應很淡定，支持文化的立場相當堅定，台法文化獎的頒獎、續約都照常進行。

