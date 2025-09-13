　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷克「故宮特展」遭抗議　李遠：中華文化本來就屬台灣一部分

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮在「捷克國家博物館」舉行特展，傳出場外有人舉中國旗抗議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行特展，不過12日開展當天，傳出有人舉著中國國旗在館外抗議，表示「台灣不應該將中華文物當作自己的東西」。對此，文化部長李遠回應，中華文化本來就屬於台灣的一部分，而且文化也不是不動的「固體」，放在自由民主的島嶼上發展、詮釋，已經跟在帝王獨裁思想的環境大不同，不懂為何中國總是將文化當作工具。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）（左）、故宮院長蕭宗煌（右），共同促成翠玉白菜等文物在捷克展出。（圖／記者林育綾攝）

《故宮文物百選及其故事》12日在捷克國家博物館正式開展，展出「翠玉白菜」、「清明上河圖」等上百件珍貴文物，也是故宮文物首度登上歐洲。文化部長李遠近日也為了「2025台灣歐洲文化年」先後拜訪法國、捷克，尋找更多文化交流及合作機會。

●故宮特展遭「抗議」

李遠12日晚間到捷克的「哈維爾圖書館」，與台灣、捷克作家進行座談，上百位聽眾有多達8成是捷克人。其中有捷克的出版人提問，聽聞故宮特展在捷克國家博物館開幕時，有人舉著中國國旗在外面抗議，認為台灣不應該將中華文物視為「自己的東西」，詢問李遠作為文化部長對此事的看法。

▲▼文化部長李遠、台灣作家陳思宏，到「哈維爾圖書館」與捷克作家進行交流對談。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠、台灣作家陳思宏，到「哈維爾圖書館」與捷克作家進行交流對談。（圖／記者林育綾攝）

李遠表示，台灣對文化一直都是包容開放，中華文化本來就屬於台灣的一部分，而且文化也不是一個不動的「固體」，當中華文化繼續擺在一個獨裁、帝王思想的環境中；跟放在一個自由、民主的島嶼發展50多年，有了獨特的眼光詮釋，這兩種文化發展已經完全不一樣了。

他進一步說明，一直不太理解為何中國總是將「中華文化」當作自己的「工具」，如果有人了解歷史，破壞中華文化最嚴重的就是共產黨，包括把文字改成簡體字，還破壞大量的古蹟，卻在隔了那麼久說中華文化是屬於他們的，好像文化對他們來說一直只是一個工具，這一點他始終無法理解。

李遠語畢後，也獲得在場聽眾滿堂掌聲喝采。捷克的主持人則說，其實捷克人至今也在尋找「自我認同」、「我們是誰」，希望在未來，能吸引外國人來訪的目的不只是「捷克啤酒」，還會有更多。

▼李遠在座談，被問及如何看中國抗議，他的回應獲得滿堂掌聲。（圖／記者林育綾攝）

晚間又到「哈維爾圖書館」以作家「小野」身份，與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）、捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人進行一場文學座談。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮「翠玉白菜」首度登上歐洲。（圖／記者林育綾攝）

●故宮轉型4階段：找到跟當代人的連結共鳴

故宮院長蕭宗煌也說，能理解很多人聽到「故宮」心裡總會有疙瘩，因為故宮原始建築在北京，但故宮的發展從史實、史料、史觀來看，可以分為4階段。第一階段從北京故宮開始，文物由「皇室收藏」轉變為「公共可欣賞」，跟世界上很多國家博物館發展很相似，這時期約是1925年到1948年左右，直到1949年國民政府遷移至台灣。

第二階段是「北溝時期」，1949年後在台灣台中霧峰區「北溝故宮防空隧道」初步整理文物，並逐漸有小規模展覽。第三階段是「外雙溪時期」從1965年到2000年左右，此時發展相當好，但經常以「編年史」、「歷史時間軸線」的方式展示文物，這樣的方式卻逐漸讓人跟文物產生距離感，也有「展覽換湯不換藥」的錯覺。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮在捷克的策展，打破過往以「歷史時間軸線」的策展形式，而是透過當代視角，呈現新的策展脈絡。（圖／記者林育綾攝）

因此故宮現在來到「第四階段」，也就是從2000年後至今的「轉型時期」，這個階段不再只是以編年史、斷代史的方式展示文物，而是透過新的策展脈絡與當代視角，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。

蕭宗煌舉例，像是故宮曾以「阿哥上學去」為策展方向，展示出皇子的教育，很多小學生們來看，比對「皇子的課表」跟自己的差異，會產生很多話題，連結感很強。還有「公主駕到了」特展，打破很多人以為「公主很幸福」的想像，理解到古時的公主還肩負「和親」任務，會理解到她們也是人，跟現代人一樣有煩惱。

●故宮以「全民的公共博物館」做自己

蕭宗煌說，故宮文物在1949年隨著國民政府遷徙來台，這是事實，因此「史實」不變，但「史觀」會隨不同時代與角度而轉化，這也是「新故宮計畫」最核心的方向。無論外界如何定位故宮，北京、香港都不是我們要在乎的重點，位在台北的故宮要持續以民主社會、「全民的公共博物館」角色前進，「我們就是做我們自己」。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲清朝皇帝畫像搭配「獅子」文物，呼應捷克國會以「獅子」象徵勇氣、威嚴形象。（圖／記者林育綾攝）

因此這次故宮到捷克展出，也特別結合捷克的在地生活，精選有連結的文物，並用「故事形式」引導觀眾進一步探索文化脈絡。像是在入口處展示3幅清朝皇帝畫像，但身旁搭配「獅子」文物，就是為了呼應捷克國會以「獅子」象徵勇氣、威嚴形象。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲翠玉白菜首度跟物主「瑾貴妃」在一起，也是捷克希望用故事形式展現的方式。（圖／記者林育綾攝）

「翠玉白菜」的身後，特別搭配它的所有人「瑾貴妃」畫像，展現時空對話，跟在台北故宮的呈現大不同。此外，捷克布拉格有許多鬼故事傳說，故宮也特別展示「東方的神鬼傳奇」，展出有鍾馗肖像的文物。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮也特別展示「東方的神鬼傳奇」，展出有鍾馗肖像的文物。（圖／記者林育綾攝）

蕭宗煌也補充說明，「翠玉白菜」並非文化部認證的國寶，但它在很多觀眾心目中卻是人氣第一，此次上百件文物中，只有「清明上河圖」是認證的國寶，因此真正的國寶、人氣國寶，意義不同，但「找到跟世界的共鳴，比堅持國寶更重要」。

▼國立故宮博物院院長蕭宗煌、副院長余珮瑾，說明故宮在捷克策展方式。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

李遠赴墓園探望「捷克民主推手」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

翠玉白菜首登歐洲！捷克國家博物館：台灣珍寶只借真正的朋友

捷克「故宮特展」遭抗議　李遠：中華文化本來就屬台灣一部分

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾

李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾

談到捷克成為民主國家，不得不提重要推手哈維爾（Václav Havel），他以劇作家身份帶來民主意識，更是捷克的第一位民選總統，至今仍有許多人懷念。文化部長李遠透露自己也是粉絲，赴歐第3天，特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」，不但造訪他生前常去的餐廳，還到墓園向哈維爾獻花致意，「因為你對人權各方面的堅持，捷克和台灣才能維繫到現在，越來越緊密。」

翠玉白菜首登歐洲！捷克：重要藏品只借真正的朋友

翠玉白菜首登歐洲！捷克：重要藏品只借真正的朋友

訪捷克技術博物館見證台捷合作　李遠：願友誼如鐵道延展

訪捷克技術博物館見證台捷合作　李遠：願友誼如鐵道延展

台法交流被「大動作抗議」　文化部長李遠說明：法國立場很堅定

台法交流被「大動作抗議」　文化部長李遠說明：法國立場很堅定

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

李遠故宮蕭宗煌文化部捷克國家博物館翠玉白菜新故宮計畫

