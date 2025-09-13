　
李遠墓園探望捷克「作家總統」哈維爾：因為你台捷才能維繫至今

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠到「民主英雄」捷克前總統哈維爾墓園前，獻花致意。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

談到捷克成為民主國家，不得不提起重要推手哈維爾（Václav Havel），除了以劇作家身份帶來民主意識，更是捷克的第一位民選總統，至今仍有許多人懷念。文化部長李遠透露自己也是粉絲，在12日赴歐第3天，特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」，不但造訪他生前常去的餐廳，還到墓園向哈維爾獻花致意，「因為你對人權各方面的堅持，捷克和台灣才能維繫到現在，越來越緊密。」

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠敬仰捷克前總統、作家哈維爾，還特地朝聖他生前常去的餐廳。（圖／記者林育綾攝）

●捷克 X 台灣文學合作

捷克曾在2024年的「作家月」活動，以台灣作為主題國，這也是作家月在舉行25年以來，第一次以亞洲國家擔任主題國。文化部長李遠也是作家出身，在拜訪捷克第3天，行程充滿「文學」，除了上午造訪捷克國家文學館，與館長史戴力克（Michal Stehlík）會面；到晚上更特例回歸「作家小野」角色，與其他3位台捷作家在「哈維爾圖書館」進行座談。

李遠拜訪捷克國家文學館時，與館長史戴力克(Michal Stehlík) 特別關注跨域合作、新科技與AI應用，雙方都認為，文學是多數藝術的源頭，應持續透過典藏、展演、科技互動推動交流。

史戴力克也透露，明年將舉辦「世界文學館長會議」，希望邀請台灣文學館參與，共同探討數位化、AI應用與國際協作等挑戰，深化台捷文學合作。

李遠透露，自己從小就對捷克就充滿好奇，加上台灣及捷克間擁有相似的歷史背景，所以對捷克充滿特殊的情感。他表示，最喜歡的捷克音樂家是德伏札克，最喜歡的文學家除了大家熟知的米蘭・昆德拉（Milan Kundera），也非常喜歡博胡米爾・赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）；至於最喜歡的捷克總統就是瓦茨拉夫・哈維爾（Václav Havel，1936–2011）。

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠特地造訪哈維爾生前常去的餐廳，還留言致意。（圖／記者林育綾攝）

●哈維爾是誰？

哈維爾在捷克共產時期，多次被視為反共異端份子而遭到監禁，但他並未放棄，後來成為民主運動核心人物，在1989年「天鵝絨革命」以非暴力方式推動政權轉型，終於成功結束共產黨統治，也成為捷克斯洛伐克最後一任總統、捷克共和國首任民選總統。

哈維爾曾與台灣前總統李登輝有好交情，也跟台灣互動頻繁，還曾在1995年的聯合國50周年大會上，公開發言支持台灣加入聯合國。

他被捷克人譽為「詩人總統」、「哲學家總統」，主張民主應建立在真實、人權、誠實之上，因此至今仍是捷克良心與自由的象徵，到現在都有民眾會去墓園獻花致敬，尤其每年在他的生日（10月5日）、逝世日（12月8日）最多人。

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠此行特地朝聖哈維爾生前常去的餐廳，並坐在他經常造訪的位置。（圖／記者林育綾攝）

●李遠向哈維爾致敬

李遠此行也特地朝聖哈維爾生前常去的餐廳，並坐在他經常造訪的位置，一邊塗鴉畫下他腦中哈維爾在桌上書寫的模樣，並寫下自己的心境，「我坐在哈維爾坐過的椅子上，他早就不在了。⋯⋯我在想他通常會點什麼咖啡，然後他在想什麼呢？」

▼李遠塗鴉透露自己對哈維爾的敬仰。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

此外，李遠下午特地造訪維諾赫拉迪公墓(Vinohradský Hřbitov)，站在哈維爾的墓地前，向他獻花致意，並表示，捷克在1989年之前是共產國家，但因為哈維爾對人權各方面的堅持，捷克和台灣才能維繫到現在，關係越來越緊密。

李遠感性說，「我想當年就是因為有你，捷克跟台灣的關係才變得更好。」、「作為一個劇作家，你如何看待一個國家，應該和其他總統不太一樣。所以我很敬仰你。」

▲▼文化部長李遠表示，很敬仰捷克前總統哈維爾，更特地進行一趟充滿文學風的「哈維爾日」。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠造訪哈維爾的墓園獻花。（圖／記者林育綾攝）

其中在公墓現場，有一台「詩歌自動點播機（Poesiomat）」，透過裝置，可以免費聆聽與安葬於此的重要人物相關作品、錄音。李遠在現場聆聽了哈維爾於1990年在美國國會的演講的傳奇片段。

晚間又到「哈維爾圖書館」以作家「小野」身份，與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）、捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人進行一場文學座談。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠到「哈維爾圖書館」以作家身份，進行一場文學座談。（圖／記者林育綾攝）

一整天文學交流後，李遠晚間又到「哈維爾圖書館」，回到作家「小野」身份，與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）、捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人進行一場文學座談。原本只排了40個座位的會場，在不斷增加椅子後，有破百名觀眾參與講座，其中來自台灣的不到2成，展現捷克對台灣文學的熱愛。

