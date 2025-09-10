台法交流被中國「大動作抗議」　文化部長李遠：法國挺台很堅定

▲文化部長李遠證實台法交流期間，遭中國大動作抗議，並對此說明。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

文化部長李遠及立委為「2025台灣歐洲文化年」及「台法文化獎」在近日赴法國，台法文化友好交流也升溫；不過立委林楚茵爆料，中國為此「大動作抗議」，甚至台灣立委和法國議員用餐時，餐廳外有可疑人士東張西望、低頭情蒐。對此，李遠今（10日）證實，確實聽到中國有抗議動作，但法國院士的反應很淡定，支持台灣文化的立場相當堅定，台法文化獎的頒獎、續約都照常進行。

李遠剛結束巴黎行程，10日一抵達布拉格機場就為此接受堵訪說明，他表示，9月8日他在巴黎出席「台法文化獎」評審會議時，就收到中國抗議的消息。他隨即向法蘭西學院院士表達，台法文化獎已經辦了29年，今年更有媒體團、國會委員同行，並將簽署5年合作備忘錄，不能出差錯；而院士們則淡定回應，表示類似情況已見多，不會有問題，會議也因此順利進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月9日李遠在上午與大皇宮主席傅希耶（Didier Fusiller）會面，傅希耶特地推遲原定11點的行程，親自陪同參觀展覽，討論未來合作方向。聽聞中國代表團也安排同日下午會面，但隨後中國代表團得知台灣上午已完成參訪，乾脆取消當天下午的會面。

此外，林楚茵爆料，台灣的「友法小組」委員們與法國議員餐敘時，餐廳外有可疑人士東張西望、低頭情蒐，感受到台灣外交面臨的「諜對諜」。李遠也透露，9日晚間與媒體餐敘時，工作人員也發現，餐廳內也有人在其他桌偷拍，行為可疑。

不過駐法台灣文化中心同仁提到，過去也遇過被抗議，但法國方面較具有獨立思考精神，認為支持及欣賞台灣的文化藝術，是能夠獨立看待的事，法國跟中國也有交流，不會因為被抗議而動搖、影響跟台灣的相關活動。

李遠指出，這2天的經歷讓他感受到，法國自己長期面對俄羅斯威脅，如今也看見台灣面臨中國帶來的挑戰，因此對台灣展現堅定的支持。他說明，「我們只是告訴他們一下，他們就懂了。在這個選擇上，法國選擇了我們。」