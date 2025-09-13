　
地方 地方焦點

縱谷慢旅掀高潮！歐亞菲板塊音樂會×單車板塊騎遇盛大登場

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今年持續推廣「徐行縱谷」品牌系列活動，這次的「2025歐亞菲板塊音樂會」及「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」將分別於10月11日至12日兩日登場，活動結合音樂、地景、東區觀光圈市集與自行車騎行，邀請各地遊客及車友一同深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

「2025歐亞菲板塊音樂會」將於10月11日下午5時至6時30分於玉里鎮民廣場辦理，音樂會邀請到享譽國際的「朱宗慶打擊樂團」，將以震撼的擊鼓節奏，與縱谷壯麗地景共鳴，打造自然與藝術融合的獨特體驗。活動當日下午2時至8時於舞台周邊也設有東區觀光圈市集，匯聚了縱谷的特色美食與農特產品，讓大家在聆聽音樂會的同時，也可以滿足自己的味蕾。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

而「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」也將於隔日10月12日上午6時30分辦理，依難度分為八通關古道自行車挑戰組（34公里）及歐亞菲板塊休閒騎行組（20公里），皆自玉里鎮民廣場集合出發，沿途串聯八通關古道、歐亞菲板塊交界處等縱谷地質景觀，以及搭配在地的文化導覽、補給美食，由專業領騎人員帶領車友以雙輪探索花東縱谷的獨特地形。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

此外，凡報名參加「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」的車友，皆可獲得「歐亞菲板塊音樂會」周邊東區觀光圈市集現金券100元，得於市集現場使用，歡迎大家邊聽音樂邊享受縱谷美味，並將慢旅體驗延伸至生活日常。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

音樂會邀請到享譽國際的「朱宗慶打擊樂團」，將以震撼的擊鼓節奏與縱谷壯麗地景共鳴。

縱管處許宗民處長表示，「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」是今年徐行縱谷的壓軸主題活動，期待透過自行車、音樂會、東區觀光圈市集及縱谷地景的全方位結合，展現花東縱谷觀光的多元價值，這次活動不僅是一場運動挑戰，更是一次文化交流與心靈沉澱的旅程，誠摯邀請各路遊客踴躍參加。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

徐行縱谷板塊騎遇自行車活動沿途串聯八通關古道、歐亞菲板塊交界處等縱谷地質景觀。

更多活動資訊與報名詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網與Facebook粉絲專頁。

▲▼邀請各地遊客及車友深入花東縱谷，體驗獨特板塊交界、八通關越嶺古道的魅力。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷國家風景區管理處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/　
花東縱谷國家風景區管理處粉絲專頁：https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW　
徐行縱谷板塊騎遇自行車活動報名連結｜2025/10/12（日）：https://www.accupass.com/event/2506120342351148395860　

