快訊／高雄「單車百公里快樂行」意外　少年摔髮夾彎10米深邊坡

▲陳姓少年騎單車撞護欄後，摔落10米深邊坡，幸運獲救。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名13歲的陳姓少年今（22）日上午和同學一起參加「單車百公里快樂行」活動，騎單車從世運主場館出發，眾人騎經田寮區崑山宮下山3.7公里一處髮夾彎時，疑車速過快，不慎撞擊護欄後翻落10米深邊坡，目擊同學嚇得趕緊通報119，警、消獲報趕往現場，將陳姓少年救起，所幸只有左腳受傷，送醫救治沒有大礙，虛驚一場。

湖內分局表示，今（22）日上午9時09分，本分局田寮分駐所接獲報案，於高雄市田寮區崑山宮下山3.7公里處，發生一起民眾參加自行車活動自摔意外事故，經查為參與「左營單車挑戰百里快樂行」活動之選手，返程行經下坡髮夾彎路段時疑因車速過快，不慎撞擊護欄後翻落邊坡。

分局接獲通報後立即派員前往現場實施交通疏導及安全管制，並通報消防單位進行救援。消防人員於09時42分抵達現場，發現一名13歲陳姓少年跌落邊坡，經初步檢視其左腳受傷，意識清楚，現場進行包紮後於10時09分完成救援，後續由119救護人員送往署立旗山醫院進一步治療。

據了解，陳姓少年是和同學一起參加活動，同學也目擊車禍發生經過，母親則開著車到旗山的終點等著接他，沿路都會透過電話掌握兒子的動態和進度，後來兒子的電話突然無人接聽，讓母親相當擔心，經確認出了車禍而且幸運獲救後，懸著的心才放下，並隨即趕赴醫院探視受傷的兒子。