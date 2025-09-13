　
社會 社會焦點 保障人權

女車手收121萬贓款「交保秒重返詐團」　下場要關1年4個月

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女子去年12月間加入詐騙集團擔任車手，並成功取款121萬餘元，後來被捕並移送檢察署，檢方讓她交保，沒想到她又與同一個詐團搭上線，並在今年2月再度犯案。彰化地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處黃女有期徒刑1年4個月。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲黃女擔任詐團車手，具保獲釋後，竟又重返詐團犯案。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃女去年12月20日上午10時許透過通訊軟體Telegram，加入詐騙集團的群組，負責擔任面交贓款的車手，詐團承諾，每完成一個任務就可以獲得3000元報酬；同日晚間9時許她接到指示前往指定地點與受害者碰面，預計收取20萬元款項，結果錢還沒拿到就被熱心民眾抓包並報警，因而落網，事後警方還在她的身上查獲121萬2000元贓款。

黃女矢口否認涉詐，她強調自己是在臉書發現有外送跑腿的工作，才會加入該群組。此案經移送檢察署之後，檢方未聲請羈押，而是讓黃女交保，沒想到她重獲自由後又與同一個詐團搭上線，並在今年2月再度犯案。

彰化地院法官認為，黃女在此案中人身自由受拘束超過12個小時，這對不曾入監執行的她來說，震懾力應該不小，沒想到她仍不知警惕，再度犯案，顯然欠缺悔悟，犯後態度不算特別良好，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處她有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。

09/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

