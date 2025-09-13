大專校院最大贏家！ 虎尾科技大學奪永續行動獎13項殊榮

▲虎科大奪2025亞太暨台灣永續行動獎13項殊榮，由副校長陳大正代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學於「2025亞太暨台灣永續行動獎」共獲13個獎項，其中在「亞太永續行動獎」囊括1金2銀2銅，亦於「台灣永續行動獎」奪得2金1銀5銅。獲獎方案涵蓋AI科技、產業加值、低碳轉型、循環經濟、文化保存與生態守護，跨域合作表現亮眼。11日頒獎典禮由虎科大副校長陳大正代表受獎。

亞太永續行動獎「SDG 07潔淨能源」金獎由虎科大資訊管理系教授暨副校長陳大正團隊以「雲林縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」獲得。計畫導入智慧電力監測系統，協助住宅與商圈掌握高耗能設備並改善用電習慣。三年來累計超過65戶住宅及600餘家業者參與，2024年即創造約21萬度節電效益，成功降低用電成本並推動永續城市發展。

虎科大亦於亞太永續行動獎「SDG 03良好健康與社會福利」、「SDG04優質教育」、「SDG 06淨水及衛生」等面向，拿下2銀2銅的佳績。銀獎為該校永續發展暨社會責任處專案助理教授王文正團隊「藻循環：畜牧場永續廢水回收與資源化應用」，導入在地化微藻技術以處理畜牧廢水，建構畜牧減廢循環經濟。

飛機工程系副教授林中彥團隊以「救命快遞，掌握黃金時間」計畫，運用創新垂直起降無人機（VTOL）技術，為偏遠地區急救資源不足問題提出解方。此外，生物科技系教授林家驊團隊推動「碳花薈萃-雲林花卉永續轉型與綠色人才培育」完成雲林首份花卉溫室碳盤查，結合智慧感測、環境教育與紫斑蝶復育，打造在地低碳轉型示範。工業管理系副教授李孟樺主持的「金屬產業低碳聯盟」，已協助34家企業導入碳盤監控，碳減量提升45%，技術移轉收入更大幅成長180%。



在台灣永續行動獎，虎科大於SDGs指標「優質教育、潔淨水源及能源、海洋、工業、城鄉、消費與生產模式的永續」亦展現優異成果。金獎為生科系副教授江佩倫團隊，以「畜牧廢水微藻再生加值」行動，改善農村水質、降低溫室氣體排放，展現農業循環經濟典範。機械設計工程系教授周榮源團隊推動「智慧科技菇類永續栽培」，開發全自動太空包製包機、首創AIoT智慧菇類巡檢系統，致力菇類產業數位轉型，亦奪下金獎。

銀獎由永續處專案助理教授顏彬峰團隊「糖業文化路徑在地串聯」計畫獲得。以教育、觀光與社區參與活化台灣糖業文化，帶動地方經濟，也為全台糖廠提供永續發展模式。另有5個團隊囊括銅獎，分別為材料科學與工程系副教授謝淑惠團隊「碳纖維電池照亮田洋」、機械與電腦輔助工程系教授許坤明團隊「耀動斗南聚落倉庫群」、機械設計工程系教授蕭俊卿團隊「竹牙刷柄調適自動加工」、飛機工程系特聘教授宋朝宗團隊「虎科無人機守護白海豚」以及為永續處執行長林正敏團隊「從共學成長到三生共好」。

虎科大校長張信良表示，此次獲獎展現學校在「專業教學、USR機制、在地實踐」三位一體的成果。虎科大自成立「永續發展暨社會責任處」以來，透過持續推動社會責任實踐課程與跨域合作，培養年輕教師與學生共同發掘並解決社會議題。

張信良強調，未來虎科大將持續以 SDGs為核心，深化跨域研究、推動文化轉型與淨零行動，並鼓勵青年人才發揮其社會責任的影響力與行動力，與地方攜手共構永續未來。

▲虎科大永續成果亮眼，鼓勵青年與地方攜手共構永續未來。（圖／記者游瓊華翻攝）