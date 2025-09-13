　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大專校院最大贏家！ 虎尾科技大學奪永續行動獎13項殊榮

▲虎科大奪2025亞太暨台灣永續行動獎13項殊榮，由副校長陳大正代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大奪2025亞太暨台灣永續行動獎13項殊榮，由副校長陳大正代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學於「2025亞太暨台灣永續行動獎」共獲13個獎項，其中在「亞太永續行動獎」囊括1金2銀2銅，亦於「台灣永續行動獎」奪得2金1銀5銅。獲獎方案涵蓋AI科技、產業加值、低碳轉型、循環經濟、文化保存與生態守護，跨域合作表現亮眼。11日頒獎典禮由虎科大副校長陳大正代表受獎。

亞太永續行動獎「SDG 07潔淨能源」金獎由虎科大資訊管理系教授暨副校長陳大正團隊以「雲林縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」獲得。計畫導入智慧電力監測系統，協助住宅與商圈掌握高耗能設備並改善用電習慣。三年來累計超過65戶住宅及600餘家業者參與，2024年即創造約21萬度節電效益，成功降低用電成本並推動永續城市發展。

虎科大亦於亞太永續行動獎「SDG 03良好健康與社會福利」、「SDG04優質教育」、「SDG 06淨水及衛生」等面向，拿下2銀2銅的佳績。銀獎為該校永續發展暨社會責任處專案助理教授王文正團隊「藻循環：畜牧場永續廢水回收與資源化應用」，導入在地化微藻技術以處理畜牧廢水，建構畜牧減廢循環經濟。

飛機工程系副教授林中彥團隊以「救命快遞，掌握黃金時間」計畫，運用創新垂直起降無人機（VTOL）技術，為偏遠地區急救資源不足問題提出解方。此外，生物科技系教授林家驊團隊推動「碳花薈萃-雲林花卉永續轉型與綠色人才培育」完成雲林首份花卉溫室碳盤查，結合智慧感測、環境教育與紫斑蝶復育，打造在地低碳轉型示範。工業管理系副教授李孟樺主持的「金屬產業低碳聯盟」，已協助34家企業導入碳盤監控，碳減量提升45%，技術移轉收入更大幅成長180%。


在台灣永續行動獎，虎科大於SDGs指標「優質教育、潔淨水源及能源、海洋、工業、城鄉、消費與生產模式的永續」亦展現優異成果。金獎為生科系副教授江佩倫團隊，以「畜牧廢水微藻再生加值」行動，改善農村水質、降低溫室氣體排放，展現農業循環經濟典範。機械設計工程系教授周榮源團隊推動「智慧科技菇類永續栽培」，開發全自動太空包製包機、首創AIoT智慧菇類巡檢系統，致力菇類產業數位轉型，亦奪下金獎。

銀獎由永續處專案助理教授顏彬峰團隊「糖業文化路徑在地串聯」計畫獲得。以教育、觀光與社區參與活化台灣糖業文化，帶動地方經濟，也為全台糖廠提供永續發展模式。另有5個團隊囊括銅獎，分別為材料科學與工程系副教授謝淑惠團隊「碳纖維電池照亮田洋」、機械與電腦輔助工程系教授許坤明團隊「耀動斗南聚落倉庫群」、機械設計工程系教授蕭俊卿團隊「竹牙刷柄調適自動加工」、飛機工程系特聘教授宋朝宗團隊「虎科無人機守護白海豚」以及為永續處執行長林正敏團隊「從共學成長到三生共好」。

虎科大校長張信良表示，此次獲獎展現學校在「專業教學、USR機制、在地實踐」三位一體的成果。虎科大自成立「永續發展暨社會責任處」以來，透過持續推動社會責任實踐課程與跨域合作，培養年輕教師與學生共同發掘並解決社會議題。

張信良強調，未來虎科大將持續以 SDGs為核心，深化跨域研究、推動文化轉型與淨零行動，並鼓勵青年人才發揮其社會責任的影響力與行動力，與地方攜手共構永續未來。

▲虎科大奪2025亞太暨台灣永續行動獎13項殊榮，由副校長陳大正代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大永續成果亮眼，鼓勵青年與地方攜手共構永續未來。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／社區大樓墜落！　男8F墜地亡　
經過民宿偷鞋穿走！　老闆跟蹤逮人：竟是公務員
李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…一開口連羅時豐都讚
小禎18歲女兒Emma超正！　網暴動喊：岳母好
直擊／人氣日星現身松機！突摘墨鏡「眼神漏電」　500人接駕尖
快訊／正式宣布！「最強高中生」陳將双加盟領航猿
放行「加味加熱菸」民團砲轟！國健署重申合法性：上市後嚴查
快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

大專校院最大贏家！ 虎尾科技大學奪永續行動獎13項殊榮

「普發1萬」簡訊是騙局　台西公所政風室教民眾一眼識破

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

基隆停電428戶受影響　台電曝原因：緊急維修

打造乾淨城市！新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

出席全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動新北永續漁業

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手校園防詐宣導

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

大專校院最大贏家！ 虎尾科技大學奪永續行動獎13項殊榮

「普發1萬」簡訊是騙局　台西公所政風室教民眾一眼識破

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

基隆停電428戶受影響　台電曝原因：緊急維修

打造乾淨城市！新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

出席全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動新北永續漁業

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手校園防詐宣導

台灣港務公司榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎　展現低碳港口成果

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

Tim Cook讚iPhone 17新色「殺手級」　談Air續航：最偉大創新

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

佐藤健拍《玻璃之心》進帳2億！片酬意外曝光…演天才苦練鋼琴6年

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

快訊／高雄男墜8樓慘死！社區保全急報案　家人在屋內沒發現

李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…連羅時豐都讚爆

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

地方熱門新聞

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

基隆停電428戶受影響　台電曝原因

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

新北影響力微電影奪金鵰雙獎

朴子分局警員成功制止交友詐騙

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

普發1萬元簡訊也是騙！　台西公所政風室教民眾一眼識破

全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動永續漁業

大專校院最大贏家！ 虎尾科技大學奪永續行動獎13項殊榮

卡比胖拉登場安平！12米水上巨偶成新地標

更多熱門

相關新聞

嘉義市警局研發AI智能巡警系統獲金級獎

嘉義市警局研發AI智能巡警系統獲金級獎

嘉義市政府警察局再次傳來捷報！由嘉義市政府警察局研發的「安全永續AI智能巡警」系統，憑藉在「數位科技x永續治理」的創新成果，在台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中，獲金級殊榮。本(11)日在台北世貿一館舉行「2025第四屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，由局長陳明志代表受獎，此項榮耀不僅是對嘉義市在科技治安發展上的肯定，更為全國各縣市提供了良好的示範。

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

兆元新賽道開跑！AI革命進入第三階段　群益證剖析Agentic AI投資機會

兆元新賽道開跑！AI革命進入第三階段　群益證剖析Agentic AI投資機會

馬斯克Neuralink首位受試者近況曝

馬斯克Neuralink首位受試者近況曝

關鍵字：

虎尾科大永續行動獎AI科技循環經濟SDGs

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

最會膨風的三大星座！

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面