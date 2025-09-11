嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

▲▼ 嘉市警「安全永續AI智能巡警」榮獲2025 第五屆台灣永續行動獎(TSAA)金級獎，展現警政科技與永續治理融合的新典範 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局再次傳來捷報！由嘉義市政府警察局研發的「安全永續AI智能巡警」系統，憑藉在「數位科技x永續治理」的創新成果，在台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中，獲金級殊榮。本(11)日在台北世貿一館舉行「2025第四屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，由局長陳明志代表受獎，此項榮耀不僅是對嘉義市在科技治安發展上的肯定，更為全國各縣市提供了良好的示範。

為實現「安全永續」為城市願景，接軌國際SDGs永續發展目標，嘉義市政府警察局推動以主動預警為核心的智慧治理策略，攜手科技產業及學界全國首創「AI智能巡警系統」，將數位科技導入警察勤務與犯罪偵防，公、私協力共同打造城市安全防護網。系統結合車牌辨識及行動邊緣運算技術，自動辨識失車，同時運用大數據分析治安交通熱區、熱時來優化警政決策，每分鐘可自動辨析車牌90筆，相較過去以人工查詢，效率提高了45倍，有效的提升整體勤務效能，打擊犯罪並預防案件之發生。該系統同時兼顧節能減碳設計，融入淨零永續發展理念，成為公共安全與永續同行的最佳示範。

局長陳明志表示，AI智能巡警系統將科技融入警政，讓勤務執行更即時、更精準，不僅提升警方守護市民的效率，也為打造安全城市開啟了新篇章。警察局亦將持續推廣與研發更新，讓警政科技治理更貼近生活應用，展現永續價值，也讓每一位市民都能親身感受到科技帶來的安全保障，攜手共創更安全、更永續的未來。