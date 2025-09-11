雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮　展永續健康治理實力

▲雲林縣衛生局。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣衛生局參加由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣永續行動獎」，以五項優質方案榮獲二銀三銅，創下自2022年參賽以來最佳成績，展現地方政府在健康促進與永續發展上的卓越表現。

獲獎主題包括：「醫心照顧・永續衛來」、「護肝雲林・健康同行」、「長照LTBI，終結結核護健康」、「雲林模式健康永續城市」及「蔬果用心，食安放心」。其中前兩項榮獲銀級獎項，其餘三項獲銅級肯定。值得一提的是，「雲林模式健康永續城市」與「蔬果用心，食安放心」首次以「經濟發展」面向參賽即獲佳績，展現政策創新與多元整合能力。

縣長張麗善選定偏鄉草嶺地區為「雲林模式健康永續城市」的示範場域，面對高齡化與醫療資源不足及分配不均等挑戰，透過整合在地資源、強化基層醫療服務，打造具備健康照護與淨零潛力的永續城市模型。草嶺雖擁觀光資源，卻長期面臨交通不便與醫療支援不足，衛生局以「整合」與「突破」為策略核心，導入聯合國永續發展目標（SDGs）框架，推動健康平權與在地永續治理。

「蔬果用心，食安放心」則聚焦雲林作為全台蔬果集貨重鎮的角色，結合食藥署、農糧署、動植物防疫檢疫署等單位，於集散地進行聯合抽驗，即時確認生產者資訊並強化源頭管理。透過提升稽查可見性與違規追溯機制，有效促使生產者自主加強用藥管理，降低違規農產品流入市面的風險，保障民眾食品安全。

衛生局曾春美局長表示，將持續以「醫心照護・永續衛來」為願景，深化健康照護與永續發展融合，推動全民健康權益保障，打造幸福永續的生活環境。此次獲獎不僅是對雲林縣永續行動的肯定，更是激勵持續創新與前行的動力。