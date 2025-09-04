賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

▲總統賴清德主持健康台灣委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日主持總統府「健康台灣推動委員會第五次委員會議」時表示，AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵；他認為，只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴清德表示，因應行政團隊的隊形調整，委員會的執行秘書，將由行政院秘書長張惇涵及衛福部長石崇良擔任，國發會主委因職務異動，由葉俊顯主委擔任。

賴清德表示，張惇涵熟稔府院溝通、處事明快，能夠讓政策加速落實；而石崇良行政經歷豐富，兼具醫療專業與對外溝通能力；葉俊顯則是熟稔國內外產業政策，善於政策分析，兩位在疫情期間，為台灣奠定堅實的防疫基礎，並且對紓困政策提出良好解方。

賴清德提到，委員沈靜芬出任國民健康署署長，請辭委員，他感謝沈署長對委員會的付出，也期待在石部長及沈署長的帶領下，將健康促進的核心概念落實於政策，實踐於生活。

賴清德說，台大醫院余忠仁院長將接任委員，其在台大醫院首創「星月計畫」，結合超過500家社區基層院所，建立醫院與社區共同照護體系，並在台大醫院新竹分院院長任內有諸多貢獻，相信其加入對於分級醫療、醫院評鑑等面向，都能提供許多寶貴的意見。

賴清德表示，這次委員會成員微幅調整，將更強化各類專業的溝通與互動，相信可以更可以快速實踐「健康台灣」的國政願景。

另外，賴清德表示，這次議程除了報告上次會議列管事項處理情形，衛福部也將提出，「智慧醫療結合健康照護」，以及「推動台灣生醫產業創新發展」兩項報告。

「AI是新時代的倚天劍、屠龍刀，也是台灣持續引領未來科技走向的重要關鍵」。賴清德強調，只要台灣的AI高科技產業與生醫產業，強強聯手，不但產業能夠壯大，醫療照護服務品質，也必定能大幅提升。

賴清德表示，台灣正面臨超高齡社會、慢性病激增，以及極端氣候變遷的挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。

賴清德說，如此一來，台灣才能從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。他強調，「我們必須要繼續努力，逐步達到我們的目標」。