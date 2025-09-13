列車沒車長、司機員跑錯站　台鐵「2周連3起漏乘」祭懲處

▲台鐵2周內連發生3起列車長和司機員漏乘事件。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻發生「漏乘事件」，8月底至9月8日短短2周內就發生3起列車等不到列車長、司機員值勤，第一時間無法開車導致延誤，原因不是忘記要接車就是記錯接車車站，台鐵除要求改善外並祭出懲處，並發出公文宣布若有類似事件，乘務人員將加重處分，相關主管連帶一併懲處。

台鐵近日密集發生列車沒車長和司機員導致無法發車的烏龍事件，9月8日一列161次EMU3000型新自強號行駛至屏東站時，卻等不到接班司機員；9月4日一名列車長在嘉義站結束2003次列車乘務後，誤以為乘務終了可以下班，因此簽退下班，忘記後續還要接班2103B次列車，導致該車沒列車長無法開車。

8月31日一名基隆車班車長值乘1158次列車到瑞芳站後，忘記後面還有1183次列車的值勤乘務，就逕行搭乘其他車次回到七堵，導致1183次沒車長接班。

台鐵自8月底以來短短2周內已經發生3起「漏乘事件」，事實上7月26日大罷免投票日也有一班加班車開到潮州站後，因派班單位誤植日期導致發生漏派列車長接班烏龍，近3個月台鐵幾乎每月都有漏乘狀況上演。

據了解，台鐵內部也因此發出公文，要求加強檢視乘務人員簽到退狀況和上下班時間，並落實見面交接班程序，改點前後班表不同也要口頭提醒和督導傳達，並加強教育訓練和養成確認再確認習慣，提升若遇漏乘的應變能力，降低影響，公文也強調若再遇類似事件，乘務人員將加重處分，相關主管負連帶責任一併懲處。

對此，台鐵公司說明，有關列車長部分，經查8月31日第1158次列車長值乘至終點瑞芳站後，疏忽尚需值乘第1183次將原定編組開行至七堵站，經瑞芳站緊急應變指派適任人員值乘後，列車約晚8分開出。為杜絕類似漏乘情形再次發生，在外站折返值乘車長應主動向車班組回報，並責成車班組落實執行車長漏乘應變處理流程。並對本次車長簽報申誡一次。

台鐵指出，9月4日第2003次列車長原定從彰化值乘到南靖，再從南靖帶編組回嘉義。列車長於嘉義站時就下車，至南靖站開車前，司機發現無車長。經嘉義車班另外指派車長前往南靖站值乘，至3161次嘉義站晚21分開車。該案漏乘車長已提報懲處，並研讀規章加強教育訓練1個月，經測驗合格後才能再投入乘務工作。8月31日起台鐵公司共計發生上兩起車長漏乘案。

另外司機員部分，台鐵公司表示，9月8日161次準點到屏東站，惟接班司機員誤認接車地點為改點前的潮州站，經聯絡後由交班司機員續行潮州交接班。除該案外，今年迄今並無其他司機員漏乘案件，為避免誤認情形再發生，已要求改點有變更接班站時，要在工作報單明顯註記。並重點稽查司機員行車日誌填寫情況。