生活 生活焦點

停車30小時「被收1280」車主氣炸　台中停管處回應了

停車場,自動繳費機。（圖／資料照）

▲他公有停車場「停30小時被收1280」氣炸，台中停管處回應了。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市第二市場公有停車場今年6月重新啟用、9月1日正式收費，沒想到就傳出收費爭議，一位民眾在該停車場停車30小時被收取1280元，氣得質疑停車場公告不明顯、且公有停車場竟無收費上限，怒轟是不當收費。對此，台中市停管處回應，計時收費並無不法，將加強收費資訊公告。

這名車主表示，他4日凌晨將車子停入第二市場停車場，直到隔日10點多才取車，累計停放30小時，不料收到一疊停車繳費單，總額高達1280元。他不滿指稱，8月曾在同處停車，當時柵欄未啟用、入口未收費，這次才發現自9月1日起已開始收費，但公告僅用A4紙張張貼，根本看不到。

他也指出，停管處採取「每小時計費」方式卻未設上限，導致費用飆高，質疑「公有停車場收費無上限是不當收費」。

台中市第二市場停車場今年6月20日啟用，由於場內設備尚未完全啟用，考量周邊商圈林立，有中華夜市、柳川步道、日新影城及市場多間美食店家，停車需求龐大，最初先讓民眾免費停，直到9月1日才正式收費，且因設備問題，目前仍由人工開單收費。

針對民眾投訴，台中市停車管理處表示，停車場均依規定採計時方式收費，且依不同地區習慣規劃優惠措施，絕無額外收取或違法情事。針對公告不清問題，停管處承諾將加強資訊揭示，並提醒車主停車前務必注意收費標示，以保障自身權益。

09/11 全台詐欺最新數據

