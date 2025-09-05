　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

▲彰化市民族路某巷弄成停車場。（圖／民眾提供）

▲彰化市民族路某巷弄成停車場。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太扯了！彰化市有民眾昨（4日）晚上下班開車經過彰化市民族路某巷弄內時，發現巷道兩側已成停車場，原本的雙向道僅剩中間虛線可通行，讓他氣得拍下影片PO網，直呼「這樣開車要怎麼過去」並強烈要求警方畫紅線管制，要不然發生危急事件，救護車及消防車恐無法進入救援。

根據民眾提供的影片，民族路129巷兩側停滿了車輛，僅剩中間狹窄的空間可供通行。該民眾無奈表示，他下班偶爾會行經這條巷子，但幾乎每次經過都感到傻眼，「整條路都快沒了、也沒人管」，騎樓和巷道兩側都被車輛佔據，對向若有來車，會車變得極其困難，行車安全令人擔憂。

▲彰化市民族路某巷弄成停車場。（圖／民眾提供）

▲彰化市民族路某巷弄成停車場。（圖／民眾提供）

影片一出，立刻引發網友熱議。不少人留言表示這是「彰化日常」，曉陽路、彰美路等路段也常看到類似狀況，甚至還有車輛直接停在路中央，直呼現在只有大埔路劃設行人步道，停車狀況改善。也有網友大酸說「如果縣市長在這裡出個車禍，隔天紅線應該就畫好了！」還有人無奈嘆道，就算畫了紅線，恐怕還是會有一堆人違停。

對此，彰化警方則回應，該處巷道兩側未畫設紅、黃線，依照現行法規，只要車輛緊靠道路右側、順向停放，並沒有違規停車的問題。但警方也強調，若接獲民眾檢舉或發現有妨礙交通的情況，會派員到場察看並進行勸導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北

快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！嗆店家還亂丟垃圾

國1驚悚事故！2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

盜採土石挖出「美濃大峽谷」重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染

女大生機車被偷丟河護照找不回　將赴德國當交換生急PO文求助

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北

快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！嗆店家還亂丟垃圾

國1驚悚事故！2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

盜採土石挖出「美濃大峽谷」重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染

女大生機車被偷丟河護照找不回　將赴德國當交換生急PO文求助

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

即／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲：需再行深思

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

快訊／柯文哲、應曉薇交保！北檢將研議是否抗告

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

更多熱門

相關新聞

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜有人紅線違停害死機車騎士

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜有人紅線違停害死機車騎士

台南市交通局交通事件裁決中心，5日公布第12批「高風險駕駛事件」，共14名汽車駕駛人名單曝光，其中一人因將車輛違停於紅線區，間接釀成A1死亡交通事故，不僅名列公告，駕照也遭吊銷，3年後才能重新考照，交通局呼籲駕駛人務必避免高風險駕駛行為，養成防禦駕駛觀念，才能確保用路安全。

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部酸紅線非常多

中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部酸紅線非常多

彰化75歲翁駕車撞回收婦！驚悚畫面曝

彰化75歲翁駕車撞回收婦！驚悚畫面曝

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

停車場電梯故障　男子栽入卡車內

停車場電梯故障　男子栽入卡車內

關鍵字：

彰化市民族路會車紅線停車場

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面