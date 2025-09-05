雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

▲彰化市民族路某巷弄成停車場。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太扯了！彰化市有民眾昨（4日）晚上下班開車經過彰化市民族路某巷弄內時，發現巷道兩側已成停車場，原本的雙向道僅剩中間虛線可通行，讓他氣得拍下影片PO網，直呼「這樣開車要怎麼過去」並強烈要求警方畫紅線管制，要不然發生危急事件，救護車及消防車恐無法進入救援。

根據民眾提供的影片，民族路129巷兩側停滿了車輛，僅剩中間狹窄的空間可供通行。該民眾無奈表示，他下班偶爾會行經這條巷子，但幾乎每次經過都感到傻眼，「整條路都快沒了、也沒人管」，騎樓和巷道兩側都被車輛佔據，對向若有來車，會車變得極其困難，行車安全令人擔憂。

影片一出，立刻引發網友熱議。不少人留言表示這是「彰化日常」，曉陽路、彰美路等路段也常看到類似狀況，甚至還有車輛直接停在路中央，直呼現在只有大埔路劃設行人步道，停車狀況改善。也有網友大酸說「如果縣市長在這裡出個車禍，隔天紅線應該就畫好了！」還有人無奈嘆道，就算畫了紅線，恐怕還是會有一堆人違停。

對此，彰化警方則回應，該處巷道兩側未畫設紅、黃線，依照現行法規，只要車輛緊靠道路右側、順向停放，並沒有違規停車的問題。但警方也強調，若接獲民眾檢舉或發現有妨礙交通的情況，會派員到場察看並進行勸導。