開50萬薪徵「陪玩姐姐」！赴日顧3孩3週　網揪1細節：吃力不討好

▲有網友徵24小時陪玩姐姐，明年2月下旬赴北海道3周，傳薪資開出50萬元。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

文／CTWANT

最近一名女子上網徵求「24小時陪玩姐姐」，工作內容為明年寒假後，停留日本北海道3周陪她的3個孩子滑雪，雖須自備雪衣及雪具，但包吃住和來回機票。就有網友私訊詢問薪資，結果對方開出50萬元的價碼，讓不少人眼睛為之一亮。

該名女子最初在臉書社團「背包客自助滑雪討論區」貼出徵人啟事，工作職稱為24小時陪玩姐姐，內容包括明年2月23日至3月15日時到日本北海道，陪她2歲、5歲、7歲的孩子玩雪及滑雪。至於徵人條件，除了應徵者滑雪經驗豐富、單雙版器具皆會使用，並得自備雪衣及雪具，也包括個性上須喜歡小朋友、有耐心、體力和應變能力等特質，還要配合簡單打掃與煮餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徵人啟事提到，錄取者採3周薪制，包吃住及來回機票，每周可休息1天，聘僱關係解除後也可自行決定是否延後回國。女子進一步補充，媽媽屆時在日本北海道也會協助其他照顧者一起照顧孩子，而當媽媽外出滑雪時，陪玩姐姐則和另一名學伴姐姐互相陪孩子玩耍。

不過，女子未提到具體薪資，《CTWANT》經實際查詢網路後，發現該篇原先發布於臉書社團「背包客自助滑雪討論區」的徵人啟事疑似已遭刪除。另據《中時新聞網》報導，徵人啟事尚未刪除時，有其他網友私訊詢問女子相關問題後，在留言區表示，女子開出50萬元價碼。

▲女子原先發布於臉書社團「背包客自助滑雪討論區」疑似已遭刪除，《CTWANT》實際查詢網路後，發現對方在另一個臉書社團貼出同樣的徵人啟事。（圖／翻攝自「陪玩姊姊哥哥到府臨托／幼兒陪玩／嬰兒到府臨托／爸媽育兒好幫手」臉書）

不過，這個薪資引起兩派人馬熱議，除了部分心動的網友以外，大部分網友則認為，要是女子想找專業滑雪教練，又須於3星期教3個人，在此期間24小時待命還身兼打掃與煮飯，50萬元可能稍顯不足，又加上滑雪不像一般的陪玩活動，一旦發生意外可能有嚴重後果，可說是頗艱鉅的任務。

延伸閱讀

▸ 實習生爽領4萬！她3年薪資比不上崩潰 眾人點職場現實面：快逃

▸ 存到2千萬提早退休！55歲男爽1個月就後悔 崩潰求公司：我想工作

▸ 原始連結